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李培楠所在 DKZ 俱乐部更名 WBG 星际争霸 2 分部，将代表 WBG 出征 2024 电竞世界杯

2024/6/11 12:40:34 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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IT之家 6 月 11 日消息，微博电子竞技俱乐部（WBG）近日宣布已与 DKZ 电子竞技俱乐部达成合作。

DKZ 将更名为 WBG 星际争霸 2 分部，代表 WBG 出征 2024 沙特电竞世界杯星际争霸 2 项目。

微博电子竞技俱乐部 公告

WBG 星际争霸 2 分部现有多位国内外优秀选手，其中最引人注目的无疑是 2023 卡托维兹站总决赛《星际争霸 2》项目冠军李培楠“Oliveira”

李培楠在前不久的 ESL 达拉斯站比赛中晋级四强，凭借这一成绩成为首位确认参加 2024 沙特电竞世界杯星际争霸 2 项目的中国选手

WBG 星际争霸 2 分部旗下韩国选手 herO 也已获得本届沙特电竞世界杯参赛资格。

IT之家从星际争霸官方微博 6 月 5 日的动态中了解到，另两位中国选手 Coffee 与 Cyan 正在争夺通过亚洲区 EPT 积分榜首晋级电竞世界杯的名额

星际争霸 官方公告

星际争霸官方将全力赞助中国选手的本次出征，携手圈内人士安排专业团队与选手共同前往沙特，保驾护航。

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关键词：星际争霸2电子竞技电竞世界杯

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