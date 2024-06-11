TrendForce：预计 2024 年笔记本电脑全年出货量 1 亿 7345 万台，同比增长 3.6%，AI 笔电渗透率明年达 20%

IT之家 6 月 11 日消息，TrendForce 集邦咨询研究指出，预期 2024 年全球笔记本电脑出货量将达到 1 亿 7345 万台，同比增长 3.6%。

入门款消费及教育的换机需求为上半年推动市场的积极因素，而下半年仍有待经济环境回稳以及更多 AI 笔记本电脑机型推出，刺激企业对于高性能笔记本电脑的升级需求。

该机构指出，严谨规范下的 AI 笔记本电脑新品陆续于今年下半年推出，初代机型售价多在 1099 美元（IT之家备注：当前约 7975 元人民币）至 1699 美元（当前约 12329 元人民币）区间，预期 2024 年市场渗透率约 1% 左右。

▲ 高通骁龙 X Elite，NPU 算力 45 TOPS

▲ AMD 锐龙 AI 300，NPU 算力 50 TOPS

▲ 英特尔 Lunar Lake，NPU 算力 48 TOPS

IT之家注：微软要求 AI PC 的 NPU 性能达 40 TOPS，上半年的英特尔 Meteor Lake（11.5 TOPS NPU）与 AMD Hawk Point（16 TOPS NPU）处理器并不符合该标准。

2025 年随着 AI 应用完善、能处理复杂任务，提供更好的用户体验并提高生产力，该机构预期 AI 笔记本电脑渗透率将快速增长至 20.4%，并预计将在未来几年持续攀升。

TrendForce 集邦咨询预计 Windows on Arm（WoA）平台将在 AI 笔记本电脑的快速发展下扮演重要角色，并逐步侵蚀 X86 市场占有率，预估 Arm 架构芯片市场渗透率将有望在 2025 年快速超越两成。

联发科与英伟达合作开发的 Arm 芯片也预计将于 2025 年第二季度开始在 AI 笔记本电脑市场中占据一席之地，并搭载 Wi-Fi 7 和 5G 规格。

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