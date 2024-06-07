联想 YOGA Book 9i AI 元启版双屏翻转本明日开售：2.8K OLED 触控双屏，17999 元

IT之家 6 月 7 日消息，联想 YOGA Book 9i 2024 AI 元启版双屏翻转本发布于 4 月 18 日，搭载酷睿 Ultra 7 处理器与 2.8K OLED 双屏，内置联想小天 AI，将于明日上午 10:08 开售，售价 17999 元。

2024 款 YOGA Book 9i 双屏翻转本搭载内置 NPU 的酷睿 Ultra 7 155U 处理器，板载 32GB LPDDR5x 内存，预装 1TB PCIe 4.0 固态硬盘。

该笔记本搭载 13.3 英寸 2880 x 1800 60Hz OLED 双屏，亮度 400 尼特，覆盖 100% DCI-P3 色域，OGM 触控，支持触控笔输入。

YOGA Book 9i 2024 采用与 2023 款相同的模具设计，支持 360 度翻转，采用 CNC 工艺一体成型，提供雾蓝海配色。

该电脑还搭载宝华韦健高低音分频四扬声器系统，支持 YOGA Sound 悦动音效。

联想小天 AI 智能体由天禧大模型驱动，能够与用户在工作学习等多个场景自然交互，为用户提供更精准和个人化的服务。

IT之家汇总联想 YOGA Book 9i 2024 双屏翻转本配置如下：

CPU：酷睿 Ultra 7 155U（2P + 8E + 2LPE）

内存：32GB LPDDR5x-7467

硬盘：1TB PCIe 4.0 x4 M.2 2242 SSD

屏幕：双 13.3 英寸 2880 x 1800 60Hz OLED 屏幕，亮度 400 尼特，OGM 触控，带触控笔支持

相机：5MP 带红外人脸识别

接口：3x 雷电 4

电池：80Wh，65W 电源适配器

重量：1.34kg 起

京东 618 无门槛红包 至高 24618 元：点此抽今日红包

淘宝 618 无门槛红包 至高 24888 元：点此抽今日红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。