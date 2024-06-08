高通加码 Windows on Arm 布局，第二波骁龙 X PC 预计 8~9 月发布

IT之家 6 月 8 日消息，在刚刚结束的 2024 台北国际电脑展上，高通携手微软、戴尔、华硕等合作伙伴发布了一系列搭载骁龙处理器的 Windows 笔记本电脑。

尽管这已经给大家带来了很多惊喜，但高通似乎还准备在 2024 年剩余的时间里带来更多惊喜。

Winfuture 报道称，微软及高通准备于 6 月 18 日起将首批搭载 Windows 11 的新一代 Windows on Arm 机型推向市场，包括来自 7 家厂商的总共 20 款机型以及 Surface Pro 11。

高通代表表示，各大 OEM 计划在今年 8 月和 9 月发布第二波骁龙 X 产品（IT之家注：恰逢 Win11 24H2 更新）。和前不久刚发布的这批机型一样，第二批将上市的新机也将搭载骁龙 X Elite 和骁龙 X Plus 处理器。

相对于首批产品，高通代表表示第二波产品将更专注于商用市场。这合情合理，因为拿下企业市场可以带来更大的利润空间。

此外，由于大多数面向企业的应用程序都原生支持 Arm 架构，这可能也有助于推动 Arm 设备替换传统 x86 机器的浪潮。不过对于游戏、视频剪辑和其他消费场景来说，原生支持 Arm 的软件可能还比较欠缺。

高通表示，随着第二波发布浪潮的到来，业界将把目光转向除笔记本电脑之外的其他形态设备，例如微软和其他 OEM 厂商可能会在这个时候推出一些搭载骁龙 X 处理器的 mini PC 和 AIO 一体机，Windows on Arm 生态未来可以说是一片光明。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。