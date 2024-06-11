“国际先进水平”国产超导量子计算机用稀释制冷机，本源 SL1000 在合肥升级下线

IT之家 6 月 11 日消息，据中新网报道，从安徽省量子计算工程研究中心获悉，国产超导量子计算机关键设备 —— 本源 SL1000 国产稀释制冷机在合肥成功升级下线，标志着中国在稀释制冷领域已达国际先进水平。

稀释制冷机是超导量子计算机的关键核心设备之一，能够为量子计算机提供接近绝对零度的极低温运行环境。除了在量子计算领域，稀释制冷机在凝聚态物理、材料科学、深空探测等前沿技术领域应用广泛。

安徽省量子计算工程研究中心由本源量子和中科院量子信息重点实验室联合组建，将以量子计算为研发方向，致力于推进我国量子计算机的工程化和产业化。

IT之家注意到，今年 4 月，本源量子向中国一所 985 高校顺利交付一台本源 SL400 国产稀释制冷机。该稀释制冷机可提供 10mK 以下的极低温环境及不低于 400μW@100mK 的制冷量，降温时间在 30 小时内，升温时间在 24 小时内。

▲ 本源 SL400 国产稀释制冷机

从命名来推测，新的本源 SL1000 预计拥有不低于 1000μW@100mK 的制冷量，IT之家将关注后续进展。

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