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携手英伟达，微软 Windows Server 2025 为 AI 工作负载带来虚拟机 GPU 分区

2024/6/11 13:45:54 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 6 月 11 日消息，微软和英伟达合作，计划在 Windows Server 2025 系统中推出名为 GPU 分区（GPU Partitioning）的功能，可以让多台虚拟机共享和使用物理单片 GPU 的能力。

IT之家援引微软官方描述，GPU Partitioning 技术旨在改变虚拟机利用 GPU 资源的方式，Windows Server 系统可以将单个物理 GPU 分割成不同的分区，每个分区都能调用部分 GPU 性能。

用户可以自由指定 Windows Server 设备的 GPU 性能，不再要求将整个 GPU 专用于单个虚拟机，而是可以高效地共享 GPU 性能，好像每个分区都是一个独立的 GPU。

该技术还使用名为“故障转移集群”（failover clustering）的技术，如果一个服务器节点上的虚拟机遇到硬件故障或需要迁移，它可以重新启动集群中的另一个节点，并使用另一个服务器上的 GPU 分区。

微软还在构建集中式管理工具，以便管理员更轻松地配置和监督这种新的 GPU 虚拟化设置。Windows 管理中心用户界面将提供一个统一的控制台，用于查看整个集群环境中 GPU 分区的详细信息，并根据需要将这些分区分配给虚拟机。

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关键词：Windows Server微软

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