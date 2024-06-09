游戏《女神异闻录 3：Reload》拓展通行证 DLC 后日谈“埃癸斯篇”9 月 10 日发售，159 元

IT之家 6 月 9 日消息，Atlus 今天宣布游戏《女神异闻录 3：Reload》“拓展通行证”中的后日谈“埃癸斯篇（Episode Aegis）”将于 9 月 10 日正式推出，这是本作唯一一款 DLC（分为三部分，其中 BGM / 服装追加内容已经发布），微软 Xbox Game Pass Ultimate 会员可以免费获取。

价格方面，目前相关“拓展通行证”在 Steam 国区中价格为 159 元（点此访问）；而 PSN 港服价格为 208 港币（IT之家备注：当前约 193 元人民币）。

据介绍，在这款 DLC 中玩家将跟随“埃癸斯”的视角来感受《女神异闻录 3》正篇后日谈的内容。S.E.E.S.的成员们将和机械少女“墨提斯”一起揭开隐藏在门后的故事真相。

《女神异闻录３：Reload》的后日谈 —— 通往“真实”与“完结”的章节在此复苏。

明天 3 月 31 日，学生宿舍即将关闭。特别课外活动部 (S.E.E.S.) 的成员们本想怀着各自的想法度过最后的一天。

但突然发生了异变。由于神秘机械少女“梅蒂斯”的袭击，埃癸斯觉醒了能够使用多个人格面具的“不羁”之力。

之后，众人得知被封锁的宿舍中发生了“时间的空转”，一直重复着 3 月 31 日这一天。

众多谜团和真相隐藏其中，人格面具操控者们即将开始新的战斗……

除了与本篇一样画面精美、易于上手外，Episode Aegis 中还重新设计了以埃癸斯为主题的用户界面。

此外，还新增了四首重新编曲的迷宫用 BGM。

将再次为您呈现描绘得更为鲜明的“那个真相”。