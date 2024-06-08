微软 Visual Studio 将支持 Windows Update 自动更新，告别手动升级烦恼

IT之家 6 月 8 日消息，微软开发者社区公告显示：自 8 月开始，Visual Studio 将通过 Microsoft Update (MU) 获取安全更新。

该系统旨在以一种非侵入性的方式在后台运行。这意味着任何选择“接收其他微软产品更新”的 PC 都将自动接收并安装 Visual Studio 更新。我们强烈建议您启用此功能，因为它是让您的 Visual Studio 保持安全和更新的最简单的方式。

微软表示，此功能仅适用于 Visual Studio 2022、Visual Studio 2019 和 Visual Studio 2017 的受支持发行版和 LTSC 版本，不适用于 Visual Studio 预览版。

启用自动更新

要想启用此功能，您需要打开 Windows 更新，选择“高级选项”，然后启用“接收其他微软产品更新”选项（如IT之家下图所示）。

停用自动更新

如果您已开启“接收其他微软产品更新”但又不想通过此渠道接收 Visual Studio 更新，则可以通过手动配置以下注册表项的方式来退出更新并从 MU 中排除 Visual Studio 更新：

HKLM\Software\Policies\Microsoft\VisualStudio\Setup\VSthroughMUUpdatesOptOut (REG_DWORD) = 1

6 月和 7 月预览体验

为了让用户在 8 月正式发布之前体验此功能，微软还将在 6 月和 7 月通过系统更新提供 Visual Studio 更新包。

不过跟上面一样，要想加入此体验渠道也需要你手动配置注册表，并通过 MU 查看 Visual Studio 更新：

HKLM\Software\Policies\Microsoft\VisualStudio\Setup\PreviewAutomaticUpdates (REG_DWORD) = 1

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