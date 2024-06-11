Copilot Pro 订阅魅力下降，微软 7 月 10 日下线用户自建 GPT 服务

IT之家 6 月 11 日消息，微软今天发布公告，宣布 Copilot Pro 服务将移除 GPT Builder，意味着订阅用户无法继续创建自己的 Copilot GPT。

GPT Builder 也称为 Copilot GPT，订阅 Copilot Pro 的用户可以使用文档、外部或内部资源以及自定义指令创建自己的 Copilot GPT。

Copilot Pro 是售价 20 美元的 Microsoft Copilot 订阅版本，具有一些附加功能，如 GPT 生成器和 Copilot 在 Word、Excel、PowerPoint 和 Outlook 中的深度集成。

与默认的 Copilot 体验不同，Copilot GPT Builder 更具个性化和先进性。IT之家援引科技媒体 Windows Latest 报道，微软确认将于 7 月 10 日移除 Copilot GPT。

在发送给 Copilot Pro 订阅者的电子邮件中，微软指出它仍致力于为消费者提供 Copilot 服务。微软在给 Copilot Pro 订阅用户的电子邮件中写道：

我们写信通知您，您的 Copilot Pro 订阅即将发生一项重要变更。 我们致力于改进您的 Copilot Pro 订阅，并定期审查订阅用户如何使用微软产品中的功能。

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