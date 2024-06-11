冷头可显示 CPU 温度，超频三推出“巨浪”DA360 PRO ARGB 数显版一体式水冷散热器

IT之家 6 月 11 日消息，超频三近日推出了“巨浪”DA360 PRO ARGB 数显版一体式水冷散热器。该水冷现已上架电商平台，定价 479 元。

DA360 PRO ARGB 数显版采用冷头内排设计，搭载超频三“自研高性能” 3000RPM 陶瓷水泵和大尺寸纯铜底座，可用于英特尔酷睿 i9、AMD 锐龙 9 处理器的散热。

超频三 DA360 PRO ARGB 数显版水冷的冷头支持温度显示功能，可 270° 旋转调整方向，支持在摄氏度和华氏度两种单位间切换。

该水冷散热器搭载 27mm 标准厚度的铝制冷排，超频三宣称其对冷排芯部分作了加厚处理，提升了散热鳍片面积。

DA360 PRO ARGB 数显版预装 3 颗 120mm 的 HDB 轴承 ARGB 风扇，支持多风扇一线直连，结构上也采用了隐藏线材设计。

该风扇轴心盖板采用镜面设计，具体参数IT之家汇总如下：

转速区间 500~2200 RPM，最大风压 3.2 mmH 2 O，最大风量 75.8 CFM，最大噪声 33.7 db (A)。

超频三表示，DA360 PRO ARGB 数显版一体式水冷散热器兼容英特尔 LGA 115X / 1200 / 1700 / 18XX / 20XX 和 AMD AM4 / AM5 平台，标配 EX90 硅脂，拥有 3 年质保。

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