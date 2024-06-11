新游戏太贵？卡普空教你省钱：五年后白菜价就能买到

IT之家 6 月 11 日消息，不想花 70 美元买新款游戏？卡普空表示，耐心等待五年，你就能用 5 美元的价格购入这些游戏。

在最近的财报问答环节中，卡普空概述了其新游戏定价的基本策略，其中包括在发售五年后将价格大幅下调至 10 美元或 5 美元，该公司意欲在游戏发售后的五年内“最大化销量和利润”。

“虽然只是一个大概的框架，但我们基本的定价策略是，首发游戏价格约为 60 美元（IT之家备注：当前约 435 元人民币），然后随着时间的推移根据市场价值逐步降低价格。”卡普空解释道，“在大约五年后，我们将通常把游戏的售价降至 10 美元，然后是 5 美元（当前约 36 元人民币）。”

卡普空表示，他们去年就对《怪物猎人：世界》进行了降价促销，售价仅为 9.99 美元。此次降价与《怪物猎人：荒野》的发布同时进行，让这部人气大作的销量显著增加，目前已突破了 2500 万份。

不过，浏览卡普空在 Steam 平台的游戏列表会发现略微不同的情况。例如，《生化危机 7》和《丧尸围城 4》这两款发售时间均超过七年的游戏，其售价并不是 10 美元或 5 美元。然而，这两个游戏都经常参加平台促销活动，因此，卡普空提到的降价可能指的是促销折扣而非永久降价。

不管怎样，只要耐心等待，你就可以用超低的价格买到当初售价为 70 美元或 60 美元的游戏。

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