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雷柏 VT3 系列游戏鼠标开售：原相 3398 / 3950、中大手人体工学，229 元起

2024/6/11 16:22:39 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 6 月 11 日消息，雷柏 VT3 双高速系列游戏鼠标目前已经在京东开售，系列鼠标可选“Pro”、“Pro MAX”两款版本，主要区别是前者搭载“原相 3398”传感器，后者搭载“原相 3950 Ultimate”传感器，IT之家整理具体价格信息如下：

  • VT3 Pro：首发价 229 元

  • VT3 Pro MAX：首发价 319 元

雷柏 VT3 系列鼠标

雷柏 VT3 双高速系列游戏鼠标采用右手中大手人体工学设计，最高搭载雷柏与原相定制的 3950 Ultimate 光学引擎，拥有以下性能特性：

  • 750 IPS 追踪速度、50G 加速度

  • LOD 高度 0.7-1.7mm 共 11 档可调

  • 原生 30000 DPI，10-10050 范围内调节精度为 10

  • X / Y 轴灵敏度可独立设置

原相 3950 Ultimate

IT之家注意到，该鼠标还搭载 Realtek 瑞昱低功耗芯片、支持有线 / 无线（后期 OTA）8K 回报率，自带 Nano 4K 接收器。

原装 Nano 接收器

此外，雷柏 VT3 鼠标全系搭载 800mAh 锂电池、无线充电扩展仓、C+ click 按键预压，尺寸 123 * 66 * 42mm、重量约为 59 克，现推出两款型号：

两款型号参数

京东雷柏 VT3 系列游戏鼠标 229 元起直达链接

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关键词：雷柏鼠标

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