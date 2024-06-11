20:00 限量 299 元：罗技 MX Master 3S 旗舰鼠标京东补贴购

罗技旗舰鼠标 MX Master 3S 于 2022 年 5 月，国内定价 899 元。

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据介绍，MX Master 3S 搭配了 8000 DPI 传感器，能够实现在大多数表面上的自由精准追踪，并提供快速响应的交互体验。

相比较 MX Master 3，MX Master 3S 在按键点击上减少了 90% 的噪音。

此外，MX Master 3S 还拥有罗技 MagSpeed 电磁滚轮，可实现一秒内滚动约千行的快速操作，自适应指尖压力，随心切换段落滚动与疾速滚动两种模式。

侧面滚轮能够实现横向移动与把控，搭配人体工程学轮廓设计，提升了长时间办公的舒适度。

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