极氪 2024 年第一季度实现营收 147.37 亿元同比增长 71%，交付新车 33059 辆增长 117%

IT之家 6 月 11 日消息，极氪发布 2024 年一季度财务报告。财报显示，极氪一季度累计交付车辆 33059 台，同比增长 117%，创下品牌开启交付以来最好的一季度表现。

得益于在整车销售、三电业务、研发及其他服务的持续发力，极氪一季度实现营收 147.37 亿元，较去年同期增长 71%；其中，整车销售收入 81.74 亿元，同比增长 73%；整车毛利率 14%，较去年提升 3.9 个百分点。

一季度，汽车销售额为人民币 81.741 亿元（约合 11.321 亿美元），同比增长 73.0%，环比下降 22.8%。

一季度汽车毛利率为 14.0%，而 2023 年第一季度和 2023 年第四季度分别为 10.1% 和 15.3%。

2024 年第一季度总收入为人民币 147.368 亿元（约合 20.410 亿美元），同比增长 71.0%，环比下降 9.9%。

2024 年第一季度毛利润为人民币 17.394 亿元（约合 2.409 亿美元），同比增长 154.9%，环比下降 25.3%。

2024 年第一季度毛利率为 11.8%，而 2023 年第一季度和 2023 年第四季度分别为 7.9% 和 14.2%。

2024 年第一季度运营亏损为人民币 20.869 亿元（约合 2.890 亿美元），同比下降 11.2%，环比下降 29.3%。剔除股票期权补偿费用后，2024 年第一季度调整后运营亏损 (非美国通用会计准则) 为人民币 20.842 亿元（约合 2.887 亿美元），同比下降 10.0%，环比下降 28.5%。

2024 年第一季度净亏损为人民币 20.221 亿元（约合 2.801 亿美元），同比下降 18.0%，环比下降 31.2%。剔除股票期权补偿费用后，2024 年第一季度调整后净亏损 (非美国通用会计准则) 为人民币 20.194 亿元（约合 2.797 亿美元），同比下降 17.0%，环比下降 30.4%。

美东时间 5 月 10 日，吉利控股集团旗下极氪汽车（ZEEKR Intelligent Technology，以下简称“极氪”）正式以“ZK”为股票代码在纽交所挂牌上市。

上市首日，极氪开盘报 26 美元 / 股，最高至 29.36 美元 / 股。截至当日收盘，极氪股价为 28.26 美元，总市值 68.98 亿美元（IT之家备注：当前约 498.73 亿元人民币）。

极氪美股 IPO 发行定价为 21 美元，累计发行 2100 万股美国存托股票，募资约 4.41 亿美元（当前约 31.88 亿元人民币）。21 美元是先前预计 18-21 美元区间的上限，2100 万股 ADS 也高于先前计划出售的 1750 万股。

值得一提的是，极氪此次赴美上市刷新了新能源汽车史上最快上市纪录，从 2021 年 4 月 15 日品牌发布到成功 IPO 仅 37 个月。

与此同时，吉利控股集团总裁、极氪智能科技 CEO 安聪慧透露，公司与 Waymo 合作定制的车型即将进入美国出行市场，其家用产品也即将在中国等市场投放。

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