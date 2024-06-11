夏普确认 SDP 堺市 LCD 工厂 60% 区域将改建为软银数据中心

IT之家 6 月 11 日消息，夏普官方 6 月 7 日发布公告，确认旗下 SDP（堺显示器）的堺市 LCD 工厂将有 60% 面积改建为软银数据中心。

▲ 左侧为数据中心占用区域，右侧为现在的 SDP 厂房

由于显示部门未能迅速应对市场变化等原因，夏普在 2023 财年（IT之家注：截至 2024 年 3 月）再次出现亏损。

夏普在 5 月中旬宣布全面收缩显示业务，其中最重要的决定就是在 9 月底前关停 SDP 堺市 LCD 工厂。

这也意味着，日本正式退出电视用大型显示面板生产。

根据夏普与软银双方签署的协议，软银将在占地面积约 44 万平方米、总建筑面积约 75 万平方米的 SDP 厂房的基础上，建设一座负载功率达到 150 兆瓦的超大型 AI 数据中心。

这座数据中心将于 2024 年秋季开始建设，目标在 2025 年底前投入运行，未来功耗将进一步提升至 400 兆瓦。

堺市 LCD 工厂拥有现成的厂房和电力基础设施，软银在此地兴建数据中心可节省基建开支，夏普则可从中获得一定收入，弥补此前显示业务的亏损。

软银的这座数据中心未来将承载其 AI 相关业务，并向外部用户开放。另据双方协议，夏普和软银双方将考虑未来在 AI 业务上进行合作。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。