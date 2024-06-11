Steam 夏季新品节开启，可享《七日世界》《合金弹头：战略版》等人气游戏免费试玩

IT之家 6 月 11 日消息，Steam 夏季新品节即日起正式开启，玩家在此期间可畅玩多款游戏的免费试用版，活动将在北京时间 6 月 18 日凌晨 1 点结束。
IT之家获悉，玩家可以在活动页面中体验多人在线开放世界生存游戏《七日世界》、经典 IP 衍生作《合金弹头：战略版》、“撞车王”《艾诺提亚：失落之歌》、上古游戏“重制”《Riven》、人气快节奏游戏续作《传奇法师 2》等作品，感兴趣的小伙伴（点此访问）专题页面。
如何畅游新品节
试玩游戏
将鼠标悬停在任意游戏上，即可看到安装可玩试用版的按钮。马上找一款试试！ 或者试上一打！
观看直播
在新品节页面顶部就可以看到实况直播日程表。大部分情况下是开发团队在亲自玩游戏并回答问题。点击实况直播下方紧挨着的聊天图标，打开聊天窗口加入对话吧！
将最爱的游戏加入愿望单：
发现心仪的游戏，希望在其发行时收到通知？ 将鼠标悬停在任意游戏上，点击右上角的星形图标即可将其加入自己的愿望单。该游戏发行时，您就会收到醒目的电子邮件通知。
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。