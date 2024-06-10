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124 元起，游戏《极限竞速：地平线 5》Steam 国区迎 5 折史低

2024/6/10 20:59:07 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
评论：

IT之家 6 月 10 日消息，据 Xbox 官微消息，《极限竞速：地平线 5》赛车游戏在 Steam 平台（点此访问）再迎 5 折史低优惠，本次活动日期将在 6 月 24 日结束，IT之家整理具体折扣后价格信息如下：

  • 标准版：原价 248 元，5 折后 124 元

  • 豪华版：原价 309 元，5 折后 154.5 元

  • 终级版：原价 389 元，5 折后 194.5 元

游戏简介：

这是您的地平线冒险
在墨西哥充满活力并不断变化的开放世界景色中，驾驶百辆世界级好车，享受无拘无束又有趣的驾驶体验，并开始令人屏息的探险。

这是多元化的开放世界
探索景色反差悬殊、美丽无比的世界。发掘充满生气的沙漠、茂密的丛林、充满历史的城市、隐藏的废墟、原始的海滩、广大的峡谷和终年积雪的高耸火山。

这是充满冒险的开放世界
让自己沉浸在充满百种挑战的深度剧情，并以从事自己喜爱的活动作为奖励。认识全新的角色，并为这些角色的地平线故事任务选择结局。

这是不断变化的开放世界
挑战墨西哥独一无二、令人惊艳不已的气候赛事，从高耸的沙尘暴到剧烈的热带风暴赛事，不断变化的季节每周都将改变这个世界。持续回来游戏，以享受全新赛事、挑战、收藏品、奖励，以及可供探险的全新区域。每个季节都有着自己独特的美。

这是社交开放世界
和其他玩家组队，并加入地平线过关挑战赛享受一连串的乐趣，让您和好友不断进行挑战，无需菜单、下载画面或大厅就可以玩得开心。在地平线公开赛和巡回赛中认识新好友，并利用新的社区礼物共享功能共享您的创作。

这是您的开放世界
利用强大的全新 EventLab 游戏工具组展现自己对乐趣的想法，其中包含自定义比赛、挑战、特技赛和全新的游戏模式。全新选项可让您以前所未有的方式来改装您的车辆，如可以开启和关闭的敞篷、涂装刹车卡钳，以及更多功能。使用全新礼物掉落箱功能，来和社区共享您设计的创作。

立即展开您的地平线冒险吧！

游戏图赏：

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关键词：极限竞速：地平线 5游戏

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