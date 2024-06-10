国区 488 元起，动视《使命召唤：黑色行动 6》游戏开启 Steam 预购

IT之家 6 月 10 日消息，在今日凌晨 1 点的 Xbox Games Showcase 活动中，微软官宣动视旗下《使命召唤：黑色行动 6》游戏将于 10 月 25 日发售，首发加入微软 Xbox Game Pass 订阅。目前这款游戏已经在 Steam 平台开启预购（点此访问），国区标准版售价 488 元，金库版售价 660 元。

据介绍，本作支持简繁体中文，目前已经登上 Steam 全球热销榜第二位，仅次于《黑神话：悟空》，除了 Steam 版外，本作目前也已经上架索尼 PlayStation 商店，其中 PS4 和 PS5“跨时代”版本售 69.99 美元（IT之家备注：当前约 508 元人民币）。

《黑色行动 6》由 Treyarch 和 Raven 开发，是一部以 90 年代初为背景的间谍动作惊悚片，这是一个全球政治转型和动荡的时期，其特点是冷战结束，美国作为单一超级大国的崛起。凭借惊心动魄的剧情，不受交战规则的约束，经典《黑色行动》就此展开。



《黑色行动 6》战役提供了动态的即时游戏玩法，其中包括各种游戏空间，有充满打击感的场景和时刻、危机四伏，隐蔽的间谍活动。



玩家将在一流的多人游戏发布时，在 16 张新地图上测试自己的技能，其中包括 12 张核心 6 对 6 地图和 4 张可 2 对 2 或 6 对 6 的空袭刺杀。



《黑色行动 6》还标志着回合丧尸的史诗般回归，粉丝最喜欢的模式，玩家将在游戏发布时在两张全新地图中消灭尸潮。发布后，玩家可以期待更多多人游戏和丧尸模式中令人兴奋的地图和突破性的体验。