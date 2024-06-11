微软被曝已将 AI 研发项目外包给 OpenAI，谷歌有望从中受益

IT之家 6 月 11 日消息，网络安全公司 Okta 司首席执行官托德・麦金农（Todd McKinnon）周五接受 CNBC 采访时表示，谷歌为了捍卫其搜索引擎霸主地位，正努力避免将研发外包。他还提到，微软已经将其所有先进 AI 工具和软件的研发外包给 OpenAI，这可能对谷歌有利。

他指出，当今生成式 AI 技术背后的核心技术 - Transformer 模型，都来自谷歌，而微软在人工智能领域的地位存在沦为“顾问”的风险。微软近期推出的许多产品，例如 CoPilot 和 AI PC 都开始整合 OpenAI 的技术。

他还提到，微软已向 OpenAI 投入了数十亿美元，总投资额可能高达 130 亿美元（IT之家备注：当前约 943.36 亿元人民币）。微软去年曾表示，其投资将“加速 AI 突破，确保这些成果能与全世界广泛共享。”

麦金农表示：“这太奇怪了。想象一下在微软工作的情景，所有令人兴奋的东西都出自 OpenAI，微软似乎快要变成一家咨询公司了。”

然而，微软通过投资和与 OpenAI 的合作，实际上已成为基础 AI 模型领域的领导者。与此同时，谷歌自身的人工智能项目也屡遭公众质疑。实际上，自从去年谷歌推出其 Gemini 时就备受质疑，甚至导致股价持续下跌。

麦金农指出：不同于个人电脑和云计算等依靠新产品周期有机投资取得发展的领域，人工智能需要大型科技巨头大量资金支持才能取得进展，而这对于科技领域来说相当罕见。

“这与 PC 等其他技术迭代不同。当时并不是世界上最大的公司占据优势，因为 PC 的本质在于颠覆性，它们几乎属于是玩具。”

但是目前“不存在像玩具一样的新型 AI 模型。OpenAI 之所以能成功，很大程度上是因为他们获得了巨额研发资金 ，包括微软提供的 100 亿美元。”

不过，他也补充说，科技巨头对人工智能的巨额投资引发了一些竞争方面的担忧。他认为，网络巨头在 AI 领域引发的诸如虚假信息等问题，将成为未来网络安全行业面临的“最大风险”。“人工智能的潜力确实很高”，“我预计监管的力度会越来越大，最终只有最大、最强的公司才能真正控制 AI。”

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