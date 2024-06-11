BIOS 遇上大模型，系微推出“业界首款 AI 驱动固件辅助技术”aiBIOS

IT之家 6 月 11 日消息，主要 BIOS 企业之一系微 Insyde 近日在 2024 台北国际电脑展上宣布推出“业界首款 AI 驱动固件辅助技术” aiBIOS，适用于 x86 和 Arm 架构平台。

aiBIOS 技术将 AI 同系微的旗舰固件解决方案 InsydeH2O UEFI BIOS 相结合，既可分析电脑的硬件配置，也可借助大语言模型的术语知识库，让用户快速理解 PC 专业术语。

此外，aiBIOS 还可根据用户的针对性需求，自动完成 BIOS 配置的修改。

总而言之，针对终端用户而言，aiBIOS 技术可帮助电脑“小白”实现必要但较为复杂的 BIOS 设置。

IT之家注意到，对于电脑制造商而言，这项技术也可为用户提供精准而实时的回应，减少技术支援人员的工作负载。

系微董事长兼 CEO 王志高表示：

aiBIOS 技术提供了人们与电脑互动的新方式，能将电脑的潜能发挥到极致，同时减轻制造商客服的负担。 我们深信这项令人振奋的全新 AI 驱动的固件辅助技术，将能帮助我们的客户提供更优质的电脑使用体验，进一步扩大市场。

2024 台北国际电脑展专题

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。