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BIOS 遇上大模型，系微推出“业界首款 AI 驱动固件辅助技术”aiBIOS

2024/6/11 13:48:46 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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IT之家 6 月 11 日消息，主要 BIOS 企业之一系微 Insyde 近日在 2024 台北国际电脑展上宣布推出“业界首款 AI 驱动固件辅助技术” aiBIOS，适用于 x86 和 Arm 架构平台。

aiBIOS技术介绍

aiBIOS 技术将 AI 同系微的旗舰固件解决方案 InsydeH2O UEFI BIOS 相结合，既可分析电脑的硬件配置，也可借助大语言模型的术语知识库，让用户快速理解 PC 专业术语

此外，aiBIOS 还可根据用户的针对性需求，自动完成 BIOS 配置的修改

总而言之，针对终端用户而言，aiBIOS 技术可帮助电脑“小白”实现必要但较为复杂的 BIOS 设置。

IT之家注意到，对于电脑制造商而言，这项技术也可为用户提供精准而实时的回应，减少技术支援人员的工作负载。

系微董事长兼 CEO 王志高表示：

aiBIOS 技术提供了人们与电脑互动的新方式，能将电脑的潜能发挥到极致，同时减轻制造商客服的负担。

我们深信这项令人振奋的全新 AI 驱动的固件辅助技术，将能帮助我们的客户提供更优质的电脑使用体验，进一步扩大市场。

2024 台北国际电脑展专题

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关键词：BIOS人工智能系微2024台北国际电脑展

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