周鸿祎遭 AI 创作者“10 倍索赔”，360 副总裁梁志辉回应称“愿诉诸法律”

针对网络创作者质疑“360AI 新品发布会盗图”一事，360 副总裁梁志辉今晚回应称，争议图片系 360ai 浏览器重绘图，该创作者让 10 倍购买所谓“原图模型”，这超出了认知范畴，愿意诉诸法律。

此前，一名创作者声称 360 发布会盗用其图片，称“这必然是侵权行为，既然是侵权行为，主张赔偿是正当且合理的”。

创作者：原图使用 AI 模型生成，主张赔偿合理

近日，AIGC 创作者 DynamicWang 发文称，360AI 新品发布会盗用他通过 AI 绘图模型生成的图片，并在发布会上进行产品“局部重绘”功能演示。

据悉，360AI 新品发布会于 6 月 6 日举办。360 集团创始人周鸿祎在演示 360AI 浏览器“局部重绘”功能时，让后台工作人员调用了一张女性古装写真图片，并以“性感”为提示词，框选了图中女性某个部位让 AI 进行重绘。演示过程中使用的女性古装写真，源于 DW 提到的图片。

事发后，该创作者在接受媒体采访时称，该女性古装写真，是通过重绘他创作的原图得到的，所以两张图片的细节会有差别；而原图则是他使用其本人训练、调试的 AI 绘图模型生成的。该创作者直言“我的态度是，这必然是侵权行为，既然是侵权行为，主张赔偿是正当且合理的。”

360：10 倍价格购买已经超出认知

对此，360 副总裁梁志辉在朋友圈表示，“上周的发布会我们演示了 360AI 浏览器里的局部重绘功能，有模型作者说我们盗原图使用，我把两张图都贴出来，是不是原图一目了然。10 倍价格购买超出了我们认知范畴，我们愿意诉诸法律，公开讨论 AI 生图的版权问题”。

他认为，虽然生成内容权利归属以及是否受著作权保护在法律上还很模糊，但作为产品经理，我还是第一时间联系作者对可能存在的疏忽和问题表示了歉意。我认为道歉不丢人，也提醒我们更加谨慎。

“我们曾试图沟通协商，但作者表示，希望我们 10 倍价格购买模型，并另行支付赔偿费用（有录音为证）。这个方案超出了我们认知的合理范畴我们愿意诉诸法律，在法庭上公开探讨版权问题。另外，我想向 DynamicWang 讨教，你用来训练模型的图片都有版权吗？那么模型的版权归属，模型生图的版权归属，又如何界定呢？版权不开放，AIGC 很难发展起来。新技术带来新问题真理越辩越明，希望通过公正公开的讨论真正推动国内 AIGC 产业的发展进步”。

律师：AI 作品没有人的创造性活动，不构成侵权

浙江垦丁律师事务所创始合伙人、杭州市律师协会西湖分会副会长、AIGC 平台责任第一案代理律师张延来认为，两张图并不存在著作权法意义上的一致或者近似，在人脸、头饰、耳饰、服装纹样、束腰系带、花枝背景等主要识别部分均有明显差异，仅在服装整体样式和人物姿势上有一定近似度，但这种服装样式和人物姿势与唐代时期流行的低胸服饰非常接近，在中国古代名画和各种古装影视作品中非常常见，不能认为是有独创性的作品组成部分。

同时，张延来律师还表示，用户单纯地通过 AI 图生图功能生成内容我个人倾向于认为不构成著作权侵权，这里指的是使用者没有很明确地对于某个版权作品的指向性修改并且希望在此基础上生成新的作品，而只是单纯地借助 AI 模型已有的生成算法参考原图生成新的图片，这个过程当中没有人的创造性活动，一切都是由算法自动完成的。

这种情况下的图生图内容本质上属于一种“机械性的算力成果”，这个生成的过程是技术在中立性发挥作用的结果，法律不宜对这个过程进行否定性评价，否则可能会对 AI 的使用场景带来明显的限制性效果，也不符合技术中立性的要求，法律对 AI 提出的限制应当建立在明确的非中立使用或人主导 AI 完成任务的前提下。

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