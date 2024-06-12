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苹果 iPadOS 18 细节功能一览：新增原生计算器、新版悬浮栏

2024/6/12 0:01:36 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：归泷
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IT之家 6 月 11 日消息，苹果在今日凌晨的 WWDC24 开发者大会上带来了 iPadOS 18 操作系统，首次为 iPad 提供计算器应用，新增智能手写体功能。

IT之家整理此次 iPadOS 18 系统功能升级点如下：

计算器

  • 支持 键入或手写数学表达式显示解答。

  • 支持 计算复杂公式

  • 支持 在制定预算等场景下，为变量赋值。

  • 支持 绘图功能，可手写或键入等式并插入图表。

  • 支持 在同一个图表中添加多个等式，查看它们之间的关系。

  • 支持 在备忘录 App 的新 Math Notes 文件夹使用 Math Notes。

  • 支持 在完成表达式前查看完整的表达式。

  • 支持 历史记录，可回顾此前的计算。

  • 支持 单位换算，可快速转换长度、重量、货币等单位。

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Smart Script（智能手写体）

  • 支持 通过机器学习改善书写外观，再现自己手写风格

  • 支持 为进行拼写检查，并将输入的文字转换成用户自己的风格。

  • 支持 实时调整手写文字，使字迹更流畅更整齐，确保字迹的清晰度不因用户快速书写而受到影响。

  • 支持 使用 Apple Pencil 添加空格，划掉句子。

  • 支持 在手写文字中粘贴键入的文本，段落会根据新增内容自动调整。

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备忘录

  • 优化 键入文本的体验，支持将标题或副标题下的段落折叠，管理笔记内容。

  • 支持 选择 5 种新的高亮色彩，凸显需要强调的信息。

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  • 自定义主屏幕

  • 支持 定制主屏幕、App 图标及控制中心。

  • 支持 App 图标 / 小组件摆放在主屏幕任意空白位置。

  • 支持 定制显示方式，包括：浅色、深色和色彩效果。

  • 支持 App 图标和小组件放大、移除名称。

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自定义控制中心

  • 新增 常用控制分组，诸如媒体播放、家庭控制和连接功能等。

  • 新增 Controls API 支持快速解锁车辆、为社交媒体快速拍摄内容。

  • 支持 控制中心小组件自定义尺寸、位置。

  • 支持 切换分组间。

  • 支持 兼容第三方 App 中的控制选项加入控制中心。

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标签页栏

  • 支持 融入边栏。

  • 支持 调整标签页顺序，或添加边栏中的标签页。

  • 优化 标签页栏，支持悬浮于 App 内容上方。

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照片

  • 新增 carousel view ，支持每日更新用户收藏的人物、宠物、地点等精选内容。

  • 支持 照片集置顶。

  • 支持 播放整个照片 App 中的内容，让图库变得愈加生动，方便用户一边浏览照片，一边欣赏过往回忆。

  • 优化 视图显示，支持按主题浏览照片。

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信息

  • 新增 定时发送信息的功能。

  • 新增 粗体、下划线、斜体等文字格式及动画文字效果

  • 优化 点回功能，支持用任意表情符号或贴纸来回应信息。

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Safari 浏览器

  • 支持 利用机器学习，呈现网页中的关键信息。可浏览文章摘要、查看餐厅、酒店或地标建筑的位置；

  • 支持 阅读关于歌曲或专辑的文章时直接聆听艺人作品。

  • 优化 阅读器视图，支持通过呈现阅读文章与摘要

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隐私

  • 支持 锁定与隐藏 App 功能

  • 支持 App 移动到被锁定且隐藏的文件夹内。

  • 当 App 被锁定或隐藏时，App 内的信息或电子邮件等内容也会被隐藏，不会出现在搜索、通知中，以及系统内的其他地方。

  • 支持 管理 App 获取其信息方式，可以批准其访问特定联系人，而不是整个联系人列表。

  • 支持 无缝配对蓝牙配件，无需借助附近的其他配件。

Apple Intelligence（苹果智能）

  • 新增  Writing Tools，支持全系统调用，可帮助用户重写、校对和总结文本，可应用于邮件、备忘录、Pages 文稿和第三方 App。

  • 新增  Image Playground，支持创作趣味图像，提供三种风格选项：动画、插画和手绘。

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照片

  • 新增 回忆功能，支持需输入一段描述文本，创作故事。

  • 新增 Clean Up ，能够识别并移除照片背景中无关紧要的物体，但不会改变主体。

Siri

  • 支持 自然应答。

  • 支持 文字交流，可切换文本和语音。

  • 新增 Private Cloud Compute，数据不会存储在服务器端，也无法被 Apple 访问，仅限用于完成用户请求的任务。

  • 新增 集成 ChatGPT 功能，支持用户直接运用 ChatGPT 的功能，包括图像和文档的理解能力。

Passwords

  • 支持 密码、验证码和安全提醒等凭证集中在一处保存。

同播共享

  • 支持 通过在屏幕上点击和描画，来指示对方进行相关操作。

  • 支持 远程控制设备。

无边记

  • 支持 创建场景。

  • 支持 主题管理看板上的不同部分，或者在看板上移动呈现内容。

游戏模式

  • 新增 Game Porting Toolkit 2 工具，开发者可将更多游戏迁移至 iPad、iPhone 和 Mac。

  • 支持 个性化空间音频

日历

  • 支持 显示提醒事项 App 中的日程与任务。

  • 支持 在日历 App 中直接创建、编辑和完成提醒事项。

提醒事项

  • 新增 在日历 App 中直接创建、查看、编辑提醒事项。

  • 新增 访问近期删除的列表。

  • 新增 在智能列表中查看子任务，作为快速参考等。

浮动标签栏

  • 支持 在应用程序之间导航，可调整以记住用户最喜欢的软件。

屏幕共享

  • 支持 在他人的 iPad 上绘制图表，共享其屏幕。

辅助功能

  • 新增 眼动追踪，支持使用眼睛就能操控 iPad。

  • 新增 人声快捷键功能，支持自定义声音来执行任务。

  • 新增 车辆运动提示功能，支持在屏幕边缘显示动画点，帮助乘车用户减少晕车。

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iPadOS 18 支持机型与 iOS 18 不同，iPadOS 18 将停止对部分老款 iPad 的支持。最新版本的 iPadOS 18 不兼容以下三款 iPad：10.5 英寸和 12.9 英寸的 iPad Pro 以及第六代 iPad。

iPadOS 18 将兼容以下 iPad 机型：

  • iPad mini 5 和 mini 6iPad Air (第三代及后续机型)

  • iPad (第七代及后续机型) iPad Pro (第三代及配备 A12X Bionic 芯片的后续机型)

  • iPadOS 18 中的所有“苹果智能”功能仅限搭载 M1 或更新芯片的 iPad 机型使用。

IT之家注：iPadOS 18 目前处于开发测试版，存在不少 BUG，建议小伙伴不要用主力机尝试，轻则浪费装机时间，重则丢失相关数据。

苹果 WWDC24 开发者大会主题演讲专题

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关键词：iPadOS 18WWDC 24

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