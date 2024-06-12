苹果 iPadOS 18 细节功能一览：新增原生计算器、新版悬浮栏

IT之家 6 月 11 日消息，苹果在今日凌晨的 WWDC24 开发者大会上带来了 iPadOS 18 操作系统，首次为 iPad 提供计算器应用，新增智能手写体功能。
IT之家整理此次 iPadOS 18 系统功能升级点如下：
计算器
支持 键入或手写数学表达式显示解答。
支持 计算复杂公式
支持 在制定预算等场景下，为变量赋值。
支持 绘图功能，可手写或键入等式并插入图表。
支持 在同一个图表中添加多个等式，查看它们之间的关系。
支持 在备忘录 App 的新 Math Notes 文件夹使用 Math Notes。
支持 在完成表达式前查看完整的表达式。
支持 历史记录，可回顾此前的计算。
支持 单位换算，可快速转换长度、重量、货币等单位。
Smart Script（智能手写体）
支持 通过机器学习改善书写外观，再现自己手写风格。
支持 为进行拼写检查，并将输入的文字转换成用户自己的风格。
支持 实时调整手写文字，使字迹更流畅更整齐，确保字迹的清晰度不因用户快速书写而受到影响。
支持 使用 Apple Pencil 添加空格，划掉句子。
支持 在手写文字中粘贴键入的文本，段落会根据新增内容自动调整。
备忘录
优化 键入文本的体验，支持将标题或副标题下的段落折叠，管理笔记内容。
支持 选择 5 种新的高亮色彩，凸显需要强调的信息。
自定义主屏幕
支持 定制主屏幕、App 图标及控制中心。
支持 App 图标 / 小组件摆放在主屏幕任意空白位置。
支持 定制显示方式，包括：浅色、深色和色彩效果。
支持 App 图标和小组件放大、移除名称。
自定义控制中心
新增 常用控制分组，诸如媒体播放、家庭控制和连接功能等。
新增 Controls API 支持快速解锁车辆、为社交媒体快速拍摄内容。
支持 控制中心小组件自定义尺寸、位置。
支持 切换分组间。
支持 兼容第三方 App 中的控制选项加入控制中心。
标签页栏
支持 融入边栏。
支持 调整标签页顺序，或添加边栏中的标签页。
优化 标签页栏，支持悬浮于 App 内容上方。
照片
新增 carousel view ，支持每日更新用户收藏的人物、宠物、地点等精选内容。
支持 照片集置顶。
支持 播放整个照片 App 中的内容，让图库变得愈加生动，方便用户一边浏览照片，一边欣赏过往回忆。
优化 视图显示，支持按主题浏览照片。
信息
新增 定时发送信息的功能。
新增 粗体、下划线、斜体等文字格式及动画文字效果
优化 点回功能，支持用任意表情符号或贴纸来回应信息。
Safari 浏览器
支持 利用机器学习，呈现网页中的关键信息。可浏览文章摘要、查看餐厅、酒店或地标建筑的位置；
支持 阅读关于歌曲或专辑的文章时直接聆听艺人作品。
优化 阅读器视图，支持通过呈现阅读文章与摘要。
隐私
支持 锁定与隐藏 App 功能。
支持 App 移动到被锁定且隐藏的文件夹内。
当 App 被锁定或隐藏时，App 内的信息或电子邮件等内容也会被隐藏，不会出现在搜索、通知中，以及系统内的其他地方。
支持 管理 App 获取其信息方式，可以批准其访问特定联系人，而不是整个联系人列表。
支持 无缝配对蓝牙配件，无需借助附近的其他配件。
Apple Intelligence（苹果智能）
新增 Writing Tools，支持全系统调用，可帮助用户重写、校对和总结文本，可应用于邮件、备忘录、Pages 文稿和第三方 App。
新增 Image Playground，支持创作趣味图像，提供三种风格选项：动画、插画和手绘。
照片
新增 回忆功能，支持需输入一段描述文本，创作故事。
新增 Clean Up ，能够识别并移除照片背景中无关紧要的物体，但不会改变主体。
Siri
支持 自然应答。
支持 文字交流，可切换文本和语音。
新增 Private Cloud Compute，数据不会存储在服务器端，也无法被 Apple 访问，仅限用于完成用户请求的任务。
新增 集成 ChatGPT 功能，支持用户直接运用 ChatGPT 的功能，包括图像和文档的理解能力。
Passwords
支持 密码、验证码和安全提醒等凭证集中在一处保存。
同播共享
支持 通过在屏幕上点击和描画，来指示对方进行相关操作。
支持 远程控制设备。
无边记
支持 创建场景。
支持 主题管理看板上的不同部分，或者在看板上移动呈现内容。
游戏模式
新增 Game Porting Toolkit 2 工具，开发者可将更多游戏迁移至 iPad、iPhone 和 Mac。
支持 个性化空间音频
日历
支持 显示提醒事项 App 中的日程与任务。
支持 在日历 App 中直接创建、编辑和完成提醒事项。
提醒事项
新增 在日历 App 中直接创建、查看、编辑提醒事项。
新增 访问近期删除的列表。
新增 在智能列表中查看子任务，作为快速参考等。
浮动标签栏
支持 在应用程序之间导航，可调整以记住用户最喜欢的软件。
屏幕共享
支持 在他人的 iPad 上绘制图表，共享其屏幕。
辅助功能
新增 眼动追踪，支持使用眼睛就能操控 iPad。
新增 人声快捷键功能，支持自定义声音来执行任务。
新增 车辆运动提示功能，支持在屏幕边缘显示动画点，帮助乘车用户减少晕车。
iPadOS 18 支持机型与 iOS 18 不同，iPadOS 18 将停止对部分老款 iPad 的支持。最新版本的 iPadOS 18 不兼容以下三款 iPad：10.5 英寸和 12.9 英寸的 iPad Pro 以及第六代 iPad。
iPadOS 18 将兼容以下 iPad 机型：
iPad (第七代及后续机型) iPad Pro (第三代及配备 A12X Bionic 芯片的后续机型)
iPadOS 18 中的所有“苹果智能”功能仅限搭载 M1 或更新芯片的 iPad 机型使用。
IT之家注：iPadOS 18 目前处于开发测试版，存在不少 BUG，建议小伙伴不要用主力机尝试，轻则浪费装机时间，重则丢失相关数据。
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