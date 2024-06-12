为 iPhone 16 Pro 系列固态按键铺路？苹果 iOS 18 修改音量键和电源键按压动画

IT之家 6 月 12 日消息，苹果在今日凌晨的 WWDC24 开发者大会上带来了 iOS 18 操作系统，此次大版本更新带来了不少视觉优化。

IT之家注意到，在 iOS 18 的首个开发者预览版中，苹果加入了实体键按压动画，当用户按压音量键、电源键时，在按键的位置会出现一个“挤压动效”，该动效可根据用户按压频率调整快慢。

值得注意的是，iOS 18 在音量键位置，同时出现了音量条和按键动效，苹果极少会在已有交互逻辑的前提下，再加入重叠效果，一般会在功能迭代期用作过渡，例如 3D Touch 转 Haptic Touch。

此外，苹果还在控制中心引入了关机功能，这意味着不需要按电源键也可以实现关机，或为固态按键的上线铺路。

此前传闻 iPhone 15 Pro 机型将配备固态按键，但因量产前无法克服技术问题， iPhone 15 Pro 系列 (Pro / Pro Max) 取消了市场高度关注的固态按键设计，改回原本的实体按键设计。

IT之家早些时候报道，供应链内部人士暗示 iPhone 16 Pro 系列可能会是电容按键。 iPhone 16 Pro 将砍掉一切物理按键，同时现有按键位置不变，依旧凸起，减少边框开孔，关机的方式也依旧是电源键 + 音量键组合。

苹果 WWDC24 开发者大会主题演讲专题

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。