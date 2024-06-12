苹果 iOS 18 新功能：可检测是否正使用慢速充电器为 iPhone 充电

IT之家 6 月 12 日消息，苹果 iOS 18 操作系统带来了一些有关 iPhone 电池健康和充电设置的实用更新。IT之家注意到，除了适用于 iPhone 15 系列用户的更多充电限制选项之外，iOS 18 还将新增一项功能，可以检测用户是否正在使用慢速充电器为设备充电。

在 iOS 18 的设置应用中，iPhone 15 用户可以在「电池」->「充电」选项中找到新的充电限制设置。以往，iOS 只允许用户将充电限制设置为 80%，而现在新增了 85%、90% 和 95% 的更细颗粒度选项，让用户能够更加精准地控制电池的充电水平，这有助于延长电池寿命。

另一项实用的新功能是，iOS 18 可以识别用户使用的充电器是否为慢速充电器。在设置应用的「电池」选项中，可以查看电池电量曲线图。如果系统检测到用户使用的是慢速充电器，曲线图上将显示一条橙色的警告信息，同时也会在下方标注“慢速充电器”的字样。

有关慢速充电的具体判定标准，例如充电功率达到多少以下才会触发系统提醒，目前尚不清楚。不过苹果预计将在今年秋季 iOS 18 正式发布时提供更多相关信息，届时也将发布相应的支持文档进行详细解释。

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