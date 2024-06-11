苹果 macOS 15 Sequoia 细节功能一览： iPhone 镜像、AI 生成网页摘要

IT之家 6 月 11 日消息，苹果在今日凌晨的 WWDC24 开发者大会上带来了 macOS 15 操作系统，新增多项细节功能，新增支持 iPhone 镜像连接、独立密码应用等。

IT之家整理此次 macOS 15 Sequoia 系统功能升级点如下：

iPhone 镜像

支持 用户直接在 Mac 上查看和操控 iPhone。

支持 iPhone 通知显示到 Mac 。

支持 自动调整应用窗口大小以平铺它们并填满屏幕，从而充分利用最大的屏幕空间。

Safari 浏览器

新增 Highlights，方便用户查找网页信息，例如指示、总结，或者包含人物、音乐、电影和剧集详细信息的快捷链接。

支持 检测到页面视频，视频自动处于屏幕正中央，同时为用户提供控制播放功能。

优化 阅读器，文章浏览页面更简约；支持提供总结，长文章生成目录。

游戏

如下系列游戏即将上线 Mac 端：

游戏列表

《死亡岛 2》 《Riven》 《狙击精英 4》 《波斯王子》 《鸣潮》 《Valheim：英灵神殿》 《刺客信条：影》 《魔兽世界》 《控制：终极版》 《冰汽时代 2》 《幻兽帕鲁》 《生化危机 2》 《生化危机 7：Biohazard》 《机械战警：暴戾都市》

支持 AirPods Pro（第二代）个性化空间音频，音频延迟降低，响应速度提升。

支持 游戏模式，控制后台应用运行，提升游戏帧率。

支持 Game Porting Toolkit 2，开发者可更快将游戏迁移至 Apple 支持迁移至 Mac、iPhone 和 iPad。

快捷并列窗口

支持 全新方式布局窗口。

支持 拖动窗口至屏幕边缘时，自动在屏幕上给出并列显示位置建议。

支持 窗口放在合适位置、快速并列窗口。

支持 窗口放在屏幕角落，可一眼看到更多 App。

支持 新键盘快捷键和菜单栏快捷键。

视频会议

新增 presenter preview 功能，支持用户看到即将展示在其他人眼前的画面，适用于 FaceTime 通话。

支持 用户设置内置背景，包括渐变色彩图、系统墙纸或自己上传的照片。

支持 背景替换功能，适用于 Facetime 通话或 Webex 等第三方 App 的视频通话。

Passwords 应用

支持 用户管理 Wi-Fi 密码、应用程序和网站密码、验证码等。

支持 iCloud 同步功能，并且 macOS 使用自动填充功能在“密码”应用中填充密码。

Apple Intelligence（苹果智能）

新增 系统工具 Writing Tools，支持辅助用户重写、校对和总结文本。

Image Playground

支持 创作趣味图像，提供单独 App，拥有三种风格选项：动画、插画和素描，支持在信息等应用中使用。

照片

新增 Clean Up 工具，支持识别并移除照片背景中无关紧要的物体，但不会随意改变主体。

支持 回忆功能，用户只需输入一段描述文本，便可快捷地创作出自己想要看到的故事。

支持 界面浮现 Collections，以实用主题自动整理用户的图库。

优化 搜索功能，支持快速获取搜索结果。

Siri

新增 Writing Tools 全系统可用工具，集成 ChatGPT 功能，支持用户直接运用 ChatGPT 的特殊功能，包括图像和文档的理解能力。

支持 自然应答，回复更切题，也更个人化。

支持 用户与 Siri 文字交流，在文本和语音之间切换。

信息

支持 全新的文字特效、表情和贴纸点回，以及稍后发送短信的功能。

地图

支持 精选徒步路线和自定步行路线。

备忘录

支持 音频转写和总结功能自动记笔记。

支持 笔记正文输入等式，得到计算结果。

优化 笔记功能，支持笔记美化。

计算器

支持 显示计算历史记录，输入之前的计算结果时，能看到其计算表达式。

日历

支持 显示提醒事项 App 中的日程和任务，查看、编辑与标记完成当天事项。

优化 月视图，支持预览全月所有日程与提醒事项。

macOS 15 Sequoia 继续对部分搭载英特尔处理器的 Mac 机型提供支持，但遗憾的是，2018 年款的 MacBook Air 将不再支持。

从 M1 芯片及以后的所有采用苹果自研芯片的 Mac 机型都可以安装 macOS 15 Sequoia，具体支持的机型包括：

2018 年及以后上市的 MacBook Pro

2020 年及以后上市的 MacBook Air

2019 年及以后上市的 iMac

2018 年及以后上市的 Mac mini

2022 年上市的 Mac Studio

2019 年及以后上市的 Mac Pro

IT之家注：苹果 macOS 15 Sequoia 系统目前处于开发测试版，存在不少 BUG，建议小伙伴不要用主力机尝试，轻则浪费装机时间，重则丢失相关数据。

苹果 WWDC24 开发者大会主题演讲专题

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