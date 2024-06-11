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首页 > Mac之家>Mac系统

苹果 macOS 15 Sequoia 细节功能一览： iPhone 镜像、AI 生成网页摘要

2024/6/11 23:51:05 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：归泷
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IT之家 6 月 11 日消息，苹果在今日凌晨的 WWDC24 开发者大会上带来了 macOS 15 操作系统，新增多项细节功能，新增支持 iPhone 镜像连接、独立密码应用等。

IT之家整理此次 macOS 15 Sequoia 系统功能升级点如下：

iPhone 镜像

  • 支持 用户直接在 Mac 上查看和操控 iPhone

  • 支持  iPhone 通知显示到 Mac 。

  • 支持 自动调整应用窗口大小以平铺它们并填满屏幕，从而充分利用最大的屏幕空间。

Safari 浏览器

  • 新增 Highlights，方便用户查找网页信息，例如指示、总结，或者包含人物、音乐、电影和剧集详细信息的快捷链接。

  • 支持 检测到页面视频，视频自动处于屏幕正中央，同时为用户提供控制播放功能。

  • 优化 阅读器，文章浏览页面更简约；支持提供总结，长文章生成目录。

游戏

  • 如下系列游戏即将上线 Mac 端：

游戏列表
《死亡岛 2》《Riven》
《狙击精英 4》《波斯王子》
《鸣潮》《Valheim：英灵神殿》
《刺客信条：影》《魔兽世界》
《控制：终极版》《冰汽时代 2》
《幻兽帕鲁》《生化危机 2》
《生化危机 7：Biohazard》《机械战警：暴戾都市》

  • 支持 AirPods Pro（第二代）个性化空间音频，音频延迟降低，响应速度提升。

  • 支持 游戏模式，控制后台应用运行，提升游戏帧率

  • 支持 Game Porting Toolkit 2，开发者可更快将游戏迁移至 Apple 支持迁移至 Mac、iPhone 和 iPad

快捷并列窗口

  • 支持 全新方式布局窗口。

  • 支持 拖动窗口至屏幕边缘时，自动在屏幕上给出并列显示位置建议。

  • 支持 窗口放在合适位置、快速并列窗口。

  • 支持 窗口放在屏幕角落，可一眼看到更多 App。

  • 支持 新键盘快捷键和菜单栏快捷键。

视频会议

  • 新增 presenter preview 功能，支持用户看到即将展示在其他人眼前的画面，适用于 FaceTime 通话。

  • 支持 用户设置内置背景，包括渐变色彩图、系统墙纸或自己上传的照片。

  • 支持 背景替换功能，适用于 Facetime 通话或 Webex 等第三方 App 的视频通话。

Passwords 应用

  • 支持 用户管理 Wi-Fi 密码、应用程序和网站密码、验证码等。

  • 支持 iCloud 同步功能，并且 macOS 使用自动填充功能在“密码”应用中填充密码。

Apple Intelligence（苹果智能）

  • 新增 系统工具 Writing Tools，支持辅助用户重写、校对和总结文本。

Image Playground

  • 支持 创作趣味图像，提供单独 App，拥有三种风格选项：动画、插画和素描，支持在信息等应用中使用。

照片

  • 新增 Clean Up 工具，支持识别并移除照片背景中无关紧要的物体，但不会随意改变主体。

  • 支持 回忆功能，用户只需输入一段描述文本，便可快捷地创作出自己想要看到的故事。

  • 支持 界面浮现 Collections，以实用主题自动整理用户的图库。

  • 优化 搜索功能，支持快速获取搜索结果。

  • Siri

  • 新增  Writing Tools 全系统可用工具，集成 ChatGPT 功能，支持用户直接运用 ChatGPT 的特殊功能，包括图像和文档的理解能力。

  • 支持 自然应答，回复更切题，也更个人化。

  • 支持 用户与 Siri 文字交流，在文本和语音之间切换。

信息

  • 支持 全新的文字特效、表情和贴纸点回，以及稍后发送短信的功能。

地图

  • 支持 精选徒步路线和自定步行路线。

备忘录

  • 支持 音频转写和总结功能自动记笔记。

  • 支持 笔记正文输入等式，得到计算结果。

  • 优化 笔记功能，支持笔记美化。

计算器

  • 支持 显示计算历史记录，输入之前的计算结果时，能看到其计算表达式。

日历

  • 支持 显示提醒事项 App 中的日程和任务，查看、编辑与标记完成当天事项。

  • 优化 月视图，支持预览全月所有日程与提醒事项。

macOS 15 Sequoia 继续对部分搭载英特尔处理器的 Mac 机型提供支持，但遗憾的是，2018 年款的 MacBook Air 将不再支持。

从 M1 芯片及以后的所有采用苹果自研芯片的 Mac 机型都可以安装 macOS 15 Sequoia，具体支持的机型包括：

  • 2018 年及以后上市的 MacBook Pro

  • 2020 年及以后上市的 MacBook Air

  • 2019 年及以后上市的 iMac

  • 2018 年及以后上市的 Mac mini

  • 2022 年上市的 Mac Studio

  • 2019 年及以后上市的 Mac Pro

IT之家注：苹果 macOS 15 Sequoia 系统目前处于开发测试版，存在不少 BUG，建议小伙伴不要用主力机尝试，轻则浪费装机时间，重则丢失相关数据。

苹果 WWDC24 开发者大会主题演讲专题

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关键词：macOS 15WWDC24

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