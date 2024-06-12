苹果牌“AI”官方详解：Apple Intelligence 本地 30 亿参数模型，云端基于苹果芯片服务器

IT之家 6 月 12 日消息，苹果在昨日的 WWDC24 上重磅公布了 Apple Intelligence（苹果智能），将为 iPhone、Mac 等设备引入一系列 AI 功能。

随后，苹果机器学习官网公布了 Apple Intelligence 的详细信息。据苹果官方介绍，Apple Intelligence 拥有两个基础模型：

本地模型：设备上约 30 亿参数的语言模型，测试得分高于诸多 70 亿参数的开源模型（Mistral-7B 或 Gemma-7B）；

云上模型：可通过私有云计算并在 Apple 芯片服务器上运行的更大云端语言模型。

苹果表示，Apple Intelligence 由多个高性能生成模型组成，这些模型专门针对用户的日常任务，并且可以动态适应他们当前的活动。Apple Intelligence 中内置的基础模型针对用户体验进行了微调，例如编写和精炼文本、对通知进行优先级排序和总结、为用户与家人和朋友的对话创建有趣图像，以及采取应用内操作来简化应用之间的交互。

在预训练方面，苹果的基础模型在 AXLearn 框架上进行训练，这是苹果于 2023 年发布的开源项目。它构建在 JAX 和 XLA 之上，使苹果能够在各种训练硬件和云平台上可扩展地训练模型，包括 TPU 以及云和本地 GPU。

IT之家注意到，苹果承诺在训练基础模型时，该公司从不使用用户的私人个人数据或用户交互，并且会使用过滤器来删除互联网上公开的个人身份信息，例如社会保障和信用卡号码。苹果还过滤了脏话和其他低质量内容，以防止其包含在训练语料库中。除了过滤之外，苹果还执行数据提取、重复数据删除以及应用基于模型的分类器来识别高质量文档。

在优化方面，苹果在设备端模型和服务器端模型都使用了 grouped-query-attention，设备上模型使用 49K 的词汇大小，而服务器模型使用 100K 的词汇大小，其中包括额外的语言和技术标记。

通过优化，苹果号称在 iPhone 15 Pro 上，能够实现每个 prompt token 约 0.6 毫秒的首次 token 延迟，以及每秒 30 个 token 的生成速率。

在指令跟踪评估（IFEval）测试中，苹果本地模型性能优于包括 Phi-3-mini、Mistral-7B 和 Gemma-7B 等模型，且与 DBRX-Instruct、Mixtral-8x22B 和 GPT-3.5-Turbo 相比毫不逊色；而云上模型水平基本与 GPT-4-Turbo 持平。

苹果计划在今年夏天推出的 iOS 18、iPadOS 18 和 macOS Sequoia 测试版中，开放 Apple Intelligence，然后会以测试版的形式，于今年秋季向公众开放，但部分功能、更多语言和平台支持需要等到明年。

Apple Intelligence 可以免费使用，但仅限于配备 A17 Pro 芯片或任何 M 系列芯片的设备。这意味着要使用这些功能，你需要一部 iPhone 15 Pro 或 iPhone 15 Pro Max，即将推出的 iPhone 16 系列也将支持 Apple Intelligence。

在 Mac 方面，你需要一台配备 M1 或更高版本的 Mac，而对于 iPad，你需要一台配备 M1 芯片或更高版本的 iPad Pro 或 iPad Air。

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