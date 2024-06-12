领克公布首款纯电轿车 ZERO 官图、内饰设计，今晚 8 点全球首发

IT之家 6 月 12 日消息，领克首款纯电轿车 —— 领克 ZERO（内部代号为 E371）今晚 8 点就要发布了，目前官方仍在持续揭开这款新车的“神秘面纱”。领克汽车官微昨日、今日相继放出了新车的座舱布局及外观设计。值得一提的是，这是该车外观全貌首次以官方形式“卸下伪装”展现出来。

新车线条修长，采用溜背式车身设计，长度预计超过 5 米、宽度预计达 2 米，轴距也有望来到 3 米级别。其侧面配备隐藏式门把手，尾部则采用当下流行的贯穿式尾灯设计。

从内饰预告图来看，新车配备了尺寸较大的全景天幕，液晶仪表盘被嵌入在中控台内，与路特斯 EMEYA 的设计近似。该车配备造型相当独特的座椅头枕，预计将突出科技感、未来感和运动气息。此外，该车将搭载 Flyme Auto 系统，以及 Flyme Sound“无界之声”。

据IT之家此前报道，领克 ZERO 纯电轿车基于全域 800 伏高压平台构建，配备了纯电驱动系统（具体动力信息尚未公布），并集成了 AI 数字底盘技术，包括双腔空悬和 CDC 电磁悬架。新车还可能支持后轮转向、坦克掉头和蟹行模式，其配置和功能有望与 2024 款极氪 001 看齐。

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