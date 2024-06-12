铭瑄下一代终结者主板现身 2024 台北电脑展，搭载 SlimSAS 接口

IT之家 6 月 12 日消息，参考外媒 Wccftech 报道，铭瑄在 2024 台北国际电脑展上展出一块面向英特尔下一代桌面端平台的 Terminator“终结者”主板。

这块主板预计隶属 Z890 系列，整体采用银黑配色设计，标准 ATX 规格。

▲ 图源 Wccftech，下同

就目前从各渠道了解到的信息，IT之家整理该主板规格如下：

铭瑄这块终结者主板搭载 10+1+1 相供电，双 EPS 8Pin CPU 辅助供电接口，配备了双通道 4 条 DDR5 内存槽。

该主板提供了一条 Gen5x16 主 PCIe 插槽，一条物理上全长的 Gen4x4 的 PCIe 插槽，以及两条未合金加固的 Gen3x1 插槽。

铭瑄为这块终结者主板提供了 1 个 PCIe 5.0 M.2 盘位、3 个 PCIe 4.0 M.2 盘位，此外还有一个 SFF-8654 4i SlimSAS 接口，方便用户连接企业级 U.2 固态硬盘。

网络上，该主板搭载单瑞昱 2.5G 有线网口，并配备了 Wi-Fi 7 无线网卡。

而在后置 IO 方面，该主板提供了 1 个 USB4 接口、4 个 5Gbps Type-A 接口、4 个 10Gbps Type-A 接口，此外还有 DP1.2 和 HDMI 2.0 视频输出口。

2024 台北国际电脑展专题

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