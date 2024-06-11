南亚科技 DDR5 颗粒现身 2024 台北电脑展，金士顿 CAMM2 内存条搭载

IT之家 6 月 11 日消息，据台媒 UNIKO's Hardware 的 X 平台动态，金士顿在 2024 台北国际电脑展上展出了搭载三种不同 DDR5 颗粒的 CAMM2 内存模组。

除常见的 SK 海力士 16Gb A Die 和 24Gb M Die 外，金士顿还带来了搭载南亚科技 DDR5 颗粒的 CAMM2 内存条。

▲ 图源 UNIKO's Hardware

具体颗粒丝印编号大致如下（原图清晰度较低，可能存在错误）：

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根据南亚科技官网，该公司的 DDR5 内存目前仍处于开发状态，全部已规划产品均为 16Gb 容量，可选 4800/5600 MT/s速率。

IT之家此前报道曾提到，南亚科技称其首款 DDR5 产品基于“1B”nm 制程，将于下半年少量正式生产，明年进入放量阶段。

南亚科技还规划了“1B”nm 制程 DDR5 内存迭代版本和“1C”nm 制程 DDR5 内存，均为 16Gb 容量。

因此，金士顿展示的这款南亚科技版 DDR5 CAMM2 内存预计为 32GB 容量（正面 12 个颗粒 + 背面 4 个颗粒，共 16*16Gb=256Gb=32GB）。

2024 台北国际电脑展专题

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