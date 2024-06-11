瑞昱展示固态硬盘主控路线图，明年一季度推出首款 PCIe 5.0 主控 ES 版本

IT之家 6 月 11 日消息，据日媒 PC Watch 报道，瑞昱在 2024 台北国际电脑展上公布了其固态硬盘主控产品的路线图。

▲ 图源 PC Watch

图片显示，瑞昱的首款 PCIe 5.0 主控产品 RTS5781DL 将于明年一季度推出 ES（工程样品）版本，相关固态硬盘产品有望在 2025 年内上市。

瑞昱同时也在开发新一代“PCIe 4.0 满速”DRAM-less 固态主控 RTS5776DL。该主控在 LDPC 纠错方面强于现有产品 RTS5772DL，ES 版本 2024 年四季度推出。

IT之家整理这两款固态硬盘主控参数如下：

瑞昱 RTS5776DL

支持 PCIe Gen4x4 和 NVMe 2.0 协议，DRAM-less 设计；

4 闪存通道结构，支持至高 3600MT/s 闪存接口速率；

顺序读取 / 写入速率可达 7400 / 7400 MB/s；

随机读取 / 写入速率可达 1200K / 1200K IOPS。

瑞昱 RTS5781DL

支持 PCIe Gen5x4 和 NVMe 2.0 协议，DRAM-less 设计；

4 闪存通道结构，支持至高 3600MT/s 闪存接口速率；

顺序读取 / 写入速率可达 10000 / 10000 MB/s；

随机读取 / 写入速率可达 1400K / 1400K IOPS。

瑞昱还规划了一款 8 通道设计的旗舰级 PCIe 5.0 主控 RTS5782。该主控支持 DDR4、LPDDR3、LPDDR4、LPDDR4x 外置缓存颗粒。

RTS5782 同样支持至高 3600MT/s 的闪存接口速率，顺序读写分别可达到 14000 / 12000 MB/s，随机读写则均可达到 2500K IOPS。

2024 台北国际电脑展专题

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