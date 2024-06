谷歌工程师批评 OpenAI，称其延缓 AGI 研究进展

IT之家 6 月 12 日消息,TradingView 报道称,谷歌软件工程师弗朗索瓦・肖莱(François Chollet)在播客与主持人 Dwarkesh Patel 对话时,表达了他对 AGI(通用人工智能,Artificial General Intelligence)研究现状的担忧。

肖莱表示,几年前所有最先进的研究成果都是公开分享和发表的,但现在情况已经不再如此。他将这一变化归因于 OpenAI 的影响,指责他们导致了“前沿研究出版的完全关闭”(complete closing down of frontier research publishing)。

肖莱批评 OpenAI 引发了对大型语言模型的炒作,他认为这转移了资源和注意力,使其他潜在的 AGI 研究领域被忽视。他表示,OpenAI 基本上将通向 AGI 的进展推迟了好几年,可能是五到十年(OpenAI basically set back progress towards AGI by quite a few years probably like five to 10 years)。

肖莱回忆了早期的人工智能研究,他表示尽管当时参与的人较少,但由于探索各种不同的方向,进展速度感觉更快。他对当前领域的状况感到惋惜,因为现在每个人似乎都在做同样事情的变种。

肖莱与迈克・诺普(Mike Knoop)于 2019 年创建了名为 ARC-AGI 的比赛,奖金 100 万美元(IT之家备注:当前约 726.4 万元人民币),这项比赛衡量 AGI 获取新技能和高效解决新颖、开放性问题的能力。

诺普表示尽管去年有 300 支团队尝试了 ARC-AGI,最先进的(SOTA)得分仅从最初的 20% 增加到 34%,而人类的得分在 85% 到 100% 之间。

肖莱表示,他们设立这个奖项的目标是增加专注于前沿 AGI 研究的研究人员数量,而不是摆弄大语言模型。

