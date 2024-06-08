谷歌 Chrome 隐藏功能曝光，AI 助你轻松搜索历史记录

IT之家 6 月 8 日消息，@Leopeva64 发现，最新的谷歌 Chrome Canary 版本新增了一项基于 AI 的历史记录搜索功能（暂未实装），可以让用户更轻松、更有效地找到想找的历史记录。

要想尝试这一功能也很简单，只需要打开 Chrome 设置菜单，然后在“您与谷歌”部分中找到“历史记录搜索”开关并开启即可。

传统的历史记录搜索功能需要用户提供部分标题关键词，但如果你已经记不清具体内容就会很麻烦。

这一新功能提供了一些新的筛选和分组选项，可在搜索浏览历史记录时使用，例如你可以按日期筛选历史记录并获取更详细的信息。

IT之家这里举个例子，假设你上个月搜索过一个食谱，但已经记不清当时搜索的内容，只能依稀记得包含“坚果”或“核桃”。在这种情况下，你哪怕只是使用不准确的搜索词也能找到所需结果。

据介绍，谷歌可以利用 AI 来分析你的浏览模式，将您的搜索词放在这些模式的语境下来理解，并识别相关的历史记录条目，即使该网页标题与你给出的关键字并不完全相符。

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