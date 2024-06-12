消息称小鹏滴滴合作车型明年上半年发布：或配全新标识，命名“想往”

IT之家 6 月 12 日消息，据凤凰网科技今日报道，小鹏、滴滴合作开发的针对 B 端市场的车型，计划于 2025 年上半年正式推出，新车型或将配备全新品牌标识，并命名为“想往”。

IT之家注：“B 端”指面向企业或组织的产品，在汽车领域通常指出租车、网约车、专车等。对应的则是“C 端”，即面向个人消费者的产品。

报道称，小鹏、滴滴的合作存在“对赌协议”：除了即时发生的股权兑对方资产的交割以外，滴滴后续需要完成 SOP（标准作业程序）、年销量目标，才能获取进一步的股份，且最多不超过 5%。合作车型销量能够在滴滴出行体系中达到 10 万辆，才能获得更多的股份。如果连续两年能达到 18 万辆的年销量目标，就拿到最高激励股份，能拿到 5% 的总对价。

小鹏汽车去年 8 月宣布与滴滴签订战略合作协议，标的业务涵盖新款智能电动汽车的研发、设计和工程开发。作为此次战略合作的核心，一款 A 级智能电动汽车将作为小鹏汽车全新品牌的首款产品进入市场，预计今年开始量产，项目代号“MONA”。新品牌车型将与小鹏现有品牌产品形成差异化定位，同时，滴滴将面向小鹏汽车首次开放全生态赋能，为“MONA”提供包括智能座舱、智驾及共享出行市场等多维度的强有力支撑，助力小鹏汽车在“15 万级”价格区间打造爆款车型，进一步加速自动辅助驾驶与智能座舱技术在全球市场的应用及普及。

另外，据IT之家此前报道，今年 5 月份小鹏汽车旗下一款神秘车型的谍照曝光。在后备箱下方的牌照框内，印有该车的正式名称或内部代号，但谍照清晰度有限，仅能看出车名中包含“想”“03”字样，第二个字比较模糊，或将命名为“想往 03”。

而在近期，小鹏汽车 MONA 系列首款车型官宣命名为“M03”。该车预计 6 月正式亮相，今年第三季度上市。作为参考，小鹏、滴滴合作的产品有望基于“MONA M03”车型打造。

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