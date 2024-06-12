售价 20 万以内，小鹏 MONA 系列首款车型小鹏 M03 更多官图公布

IT之家 6 月 12 日消息，小鹏汽车今日发布了其 MONA 系列的首款车型小鹏 M03 的更多官方图片，揭示了这款新车的尾部设计。小鹏 M03 预计将在 6 月份正式亮相，并计划在今年第三季度上市。

IT之家注意到，在最新公布的官图中，小鹏 M03 采用了粉色的车漆，相比之前公布的蓝色，这款颜色更加年轻和时尚。新车尾部的细节也已亮相，与当前流行的贯穿式尾灯不同，M03 选择了与前大灯相匹配的 T 字形尾灯设计。尾灯周围的造型也与车头设计相协调，提高了车辆的整体识别度。此外，新车尾部还设计了一个微翘的小尾翼，增加了车辆的动感。

回顾车辆的前脸和侧面设计，小鹏 M03 采用了流畅的溜背设计，保留了小鹏汽车的 LOGO。前脸采用了新能源汽车常见的封闭式格栅设计，前大灯组也采用了 T 字形设计，与尾灯形成呼应。从侧面看，新车线条富有肌肉感，而且配备了当前流行的隐藏式门把手。

在 5 月份的小鹏汽车 2024 年第一季度财报电话会议中，CEO 何小鹏表示，MONA 系列首款车型是一款在二十万内拥有最高颜值、高智能、同时成本具有相当竞争力的产品，将会成为 A 级纯电市场的超级明星产品。在明后年，小鹏汽车还将在 A 级车的平台上推出多款产品，并将小鹏的 XNGP 打入这个价位段，在这个销量最大的价位段普及高等级智能辅助驾驶。

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