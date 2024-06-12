国家网信办发布第六批深度合成服务算法备案信息，腾讯、阿里、快手等在列

IT之家 6 月 12 日消息，国家互联网信息办公室今日发布第六批深度合成服务算法备案信息，腾讯、喜马拉雅、支付宝、快手等厂商的 492 个应用产品在列。

《互联网信息服务深度合成管理规定》第十九条明确规定，具有舆论属性或者社会动员能力的深度合成服务提供者，应当按照《互联网信息服务算法推荐管理规定》履行备案和变更、注销备案手续。深度合成服务技术支持者应当参照履行备案和变更、注销备案手续。

此次名单中共包含 492 个应用，IT之家下面列举几个比较知名的产品，具体信息可通过互联网信息服务算法备案系统（https://beian.cac.gov.cn）进行查询：

腾讯混元大模型多模态算法

混元金融大模型算法

腾讯音乐未伴虚拟人合成算法

腾讯玄武实验室安全文本生成算法

喜马拉雅语音识别算法

喜马拉雅语音合成算法

喜马拉雅语音大模型算法

喜马拉雅文本生成算法

喜马拉雅语音定制算法

喜马拉雅语音驱动数字人算法

月之暗面 Moonshot 语言模型算法-2

北京快手科技有限公司快意大模型生成合成算法

阿里云人工智能平台 AI 写真算法

支付宝图像生成算法

钉钉 AI 助理智能生成算法

达摩院人物舞蹈视频合成算法

达摩院人物舞蹈视频合成算法

1688 图像生成算法

1688 对话生成算法

理想汽车 MindDiffusion 图像生成算法

智己生成式内容交互算法

天工图生文算法

天工图生文算法-1

影石 Insta360-人工智能生成式算法

网易云商文本生成算法

有道云笔记内容生成算法

有道小 P 大模型算法

Y3 编辑器游戏视听素材生成算法

夸克人像图片编辑和美化算法

可画文本生成算法

出门问问数字人合成算法

科沃斯机器人大模型算法

萤石语音合成算法

萤石语音合成算法-1

萤石图像视觉算法

小米系统图像生成算法

星纪魅族语音合成算法

星纪魅族智能客服合成算法

星纪魅族图像消除算法

三星智能视觉服务算法

三星智能文本内容生成算法

新华三百业灵犀文本生成算法

中国移动 10086 语音合成算法

京东方图像生成算法

商汤 V-ME 视频合成算法

商汤人脸生成算法

讯飞星火医疗大模型算法-2

货拉拉邀约和客服大模型算法-1

度小满轩辕大模型算法

芒果 TV 图像生成算法

爱奇艺 AI 对话生成合成算法

肯德基 MenuX 生成合成算法

邮储银行智能 AI 定制卡文生图大模型算法

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