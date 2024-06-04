消息称腾讯将以 7000 万美元收购泰国娱乐公司 GMM Music 10% 的股份

IT之家 6 月 4 日消息，路透社消息，泰国娱乐公司 GMM Music 周一表示，腾讯和腾讯音乐娱乐（TME）将以 7000 万美元（当前约 5.08 亿元人民币）收购公司 10% 的股份。

腾讯及其控股实体腾讯音乐将通过现金与音乐流媒体应用 JOOX 泰国的少数股权相结合的方式购买股份，对 GMM 音乐的估值为 7 亿美元（IT之家备注：当前约 50.75 亿元人民币）。

2023 年 7 月，GMM Music 的母公司 GMM Grammy （亚洲歌莱美，占领泰国 60% 以上市场的国际性唱片公司）批准了一项将音乐部门分拆并在泰国证券交易所上市的计划，该公司表示这笔交易将帮助 GMM Music 扩展业务并资助创新。

GMM Music 首席执行官 Phawit Chitrakorn 表示：“这一合作伙伴关系将促使我们在新的、更大的市场中扩展业务，而中国是其中一个关键目标，具有巨大的市场潜力。”

腾讯音乐于 5 月 13 日在港交所发布公告，2024 年 Q1 营收 67.7 亿元，上年同期 70 亿元。一季度调整后净利润同比增长 23.9%，至 18.1 亿元。

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