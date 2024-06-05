腾讯 WeGame 单机游戏业务将迎 8 周年，玩家可领取 10 元以上代金券

IT之家 6 月 5 日消息，腾讯 WeGame 官方今日宣布，其单机业务即将迎来 8 周岁，因此上线了一个感恩回馈庆典活动，所有玩家参与即可领取感恩回馈代金券。

据介绍，此次活动保底提供 10 元优惠券，而如果是在 WeGame 购买过单机游戏的玩家则可以领取更大面额的代金券，例如IT之家笔者就获得了 15 元券。

值得一提的是，如果是当年在 WeGame 购买过《怪物猎人：世界》且未曾退款的话，似乎可以 100% 领取到 169 元的大额代金券（满 200 元立减 169 元）。

作为国内的首款 3A 大作，由腾讯代理的 Wegame 版《怪物猎人：世界》于 2018 年 8 月 9 日上线，但仅仅过了 4 天就宣布下架（8 月 13 日），而腾讯官方给出的说法是：

因 WeGame 平台发行的《怪物猎人 世界》部分游戏内容未完全符合政策法规要求，相关政府管理部门接到大量举报，该游戏相应运营资质文件现在已被取消。

除了可以领取代金券之外，腾讯还宣布为 WeGame 提供了全新的单机用户的权益升级，包括千万不分成、退款保障、游戏更新保障、敢赔保障四项：

千万不分成

同步首发的单机游戏 (拷贝售卖) 千万以内收入平台零分成，玩家的每一笔消费全部用来支持国内开发。

退款保障

平台内购买任意单机游戏，游玩时长不超过 2 小时且购买时间不超过 2 周可无条件退款。

游戏更新保障

WeGame 与国内开发者共同保障平台内所有国产单机游戏与其他平台保持同步更新。

敢赔保障

玩家购买的单机游戏，即使因不可控因素停止运营，仍可本地游玩体验；购买时间在 1 年内的玩家，可通过客服申请人工退款。

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