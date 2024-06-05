可付费进腾讯实习？官方回应：骗局，实习证明上盖的章都是伪造的

IT之家 6 月 5 日消息，由于求职心切，我们每年招聘季都会看到一些因轻信他人而被骗的同学，而这些同学最后不仅没有收获理想的 offer，还浪费了大量时间和金钱。

针对 2024 实习生招聘的问题，腾讯今日发布了《关于付费内推、付费实习等骗局的提醒》，提醒希望进入腾讯的求职者避开骗局，理性求职，IT之家也希望各位小伙伴在求职时一定要擦亮眼睛。

腾讯表示，近几年不断发现有非法求职机构 / 求职类公众号 / 个人发布“付费实习”的相关信息，号称只要支付“中介费”就可以拥有一段实习经历，但实际上这类岗位都是虚假岗位，同学们获得的所谓实习证明也是虚假证明，甚至证明上加盖的印章都是伪造的。

腾讯强调，腾讯的所有实习岗位均不存在收费的情况，并且对此类行为严令禁止，所有【付费】才能实习的岗位均为虚假岗位，属于诈骗信息。

▲ 图源：腾讯，下同

此外，还有不少同学在求职时希望获得师兄师姐的帮助，因此会寻找公司里的“伯乐”作为简历投递的渠道。

这种求职上的需求被部分求职机构 / 公众号 / 个人利用，推广付费内推或请同学们完成指定任务即可被内推，并承诺【内推】可以获得流程上的优势或有专人可以推动流程，将【内推】作为非法牟利的工具，实际上同学们却没有得到任何帮助。

针对此类“内推”骗局，腾讯方面表示，“在腾讯，内推只是一种简历投递的方式，不是一个阶段，也不是必要流程，内推与否不影响任何环节的任何流程。”

腾讯还强调，腾讯员工利用内推进行收费的行为违反了《腾讯阳光行为准则》，如果大家在求职过程中遇到利用伯乐码收取费用的情况可以向腾讯反舞弊调查部反馈。

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