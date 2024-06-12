BE9300 速率、329.99 美元，网件推出 Nighthawk RS300 三频 Wi-Fi 7 无线路由器

IT之家 6 月 12 日消息，网件海外推出 Nighthawk RS300 三频 Wi-Fi 7 无线路由器，拥有 BE9300 速率、搭载三个 2.5G 网口，售价 329.99 美元（IT之家备注：当前约 2397 元人民币）。
网件 Nighthawk RS300 拥有 BE9300 三频规格：
2.4GHz（2x2）：0.7Gbps、40MHz、4K-QAM
5GHz（2x2）：2.9Gbps、60MHz、4K-QAM
6GHz（2x2）：5.8Gbps、320MHz、4K-QAM
此外，网件还为这款路由器配备了 2.0GHz 四核处理器、2GB 内存与 512MB NAND 闪存，支持连接 100 个设备，覆盖 2500 平方英尺（约 232 平方米）面积。
接口方面，RS300 提供一个 2.5GbE WAN 口、两个 2.5GbE LAN 口与一个千兆 LAN 口，还提供一个 USB 3.0 接口。
网件 Nighthawk RS300 三频 Wi-Fi 7 无线路由器现已于海外官网开启预售，定价 329.99 美元（当前约 2397 元人民币）。
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