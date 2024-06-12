BE9300 速率、329.99 美元，网件推出 Nighthawk RS300 三频 Wi-Fi 7 无线路由器

IT之家 6 月 12 日消息，网件海外推出 Nighthawk RS300 三频 Wi-Fi 7 无线路由器，拥有 BE9300 速率、搭载三个 2.5G 网口，售价 329.99 美元（IT之家备注：当前约 2397 元人民币）。

网件 Nighthawk RS300 拥有 BE9300 三频规格：

2.4GHz（2x2）：0.7Gbps、40MHz、4K-QAM

5GHz（2x2）：2.9Gbps、60MHz、4K-QAM

6GHz（2x2）：5.8Gbps、320MHz、4K-QAM

此外，网件还为这款路由器配备了 2.0GHz 四核处理器、2GB 内存与 512MB NAND 闪存，支持连接 100 个设备，覆盖 2500 平方英尺（约 232 平方米）面积。

▲ 全新天线设计

接口方面，RS300 提供一个 2.5GbE WAN 口、两个 2.5GbE LAN 口与一个千兆 LAN 口，还提供一个 USB 3.0 接口。

网件 Nighthawk RS300 三频 Wi-Fi 7 无线路由器现已于海外官网开启预售，定价 329.99 美元（当前约 2397 元人民币）。

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