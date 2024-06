「树莓派」上市，一块「板子」的逆袭之路

一个理想主义成功的故事。

作者 | Moonshot

编辑 | 靖宇

三四百元就能买一台电脑,而且只有一张信用卡那么大小,你相信吗?

制造它的公司,刚刚上市成功。

从小众极客的玩具到大工厂的物联网「螺丝钉」,一年能售出 740 万台的树莓派在发布 14 年后,于 6 月 11 日在伦敦证券交易所成功上市,开盘价每股 2.8 英镑,上市当日股价上涨 32%,至 3.7 英镑,估值达到 9.11 亿美元,比此前《金融时报》预估的 7.99 亿美元还要高。

这并不意外,因为上市前披露文件就显示,树莓派公司 2023 年收入达到了 2.65 亿美元,净利润有 6596 万美元。

市场看好这家公司,也因为该公司的商业模式非常简单:卖各式各样的树莓派,而且卖得非常好。

树莓派,一个数码爱好者们常见但很少亲手把玩的系列产品,它像某代 Android 的命名,因此常被人误以为是某种操作系统。但实际上,它是一种基于 ARM 架构的微型计算机,但体积只有巴掌大,价格也就几百块,功耗低同时,扩展性还高,能刷系统也能外接其他设备。

最新一代树莓派 5|图源:树莓派官网

因此树莓派自诞生后,成为许多极客的玩具,DIY 爱好者的神器,融入进许多创意类的产品。而在近年来新能源汽车、物联网等行业的带动下,树莓派也靠着它廉价、成熟和体积优势,越来越多地嵌入到各类工业设备中。

可以说从计算机基础教育,到极客们的 DIY 项目,再到工业控制的领域,都可以见到树莓派的身影。

树莓派看起来远离大众市场,上手门槛也不低,有着开源和 DIY 社区背景,背靠的还是有慈善组织性质的树莓派基金会,它是如何做到销售财报这么好看,在上市后也依旧被市场继续看好?

01、树莓派,计算机理想的开端

18 年前的 2006 年,在剑桥大学的计算机实验室里,一群计算机学者想挽救一下剑桥大学计算机系申请人数和技能下降的问题,也为了普及编程和计算机科学教育,因此他们想开发出一个小型且廉价的计算机。

当时在他们看来,这种计算机必须满足四个相互关联的条件:

1. 可编程

2. 有趣好玩

3. 价格便宜,团队确定以 25 美元作为定价起点,因为这是一本教科书的钱,大多数家庭能负担起。

4. 结实耐用,毕竟也没多余成本造一个机箱外壳,而且要让学生能随身携带。

但当时智能手机还尚未问世,移动设备的成本高居不下,在设计了几台原型后,团队发现很难把握微型计算机体积、性能和价格的平衡。因此只好边开发产品,边组建团队,边拉投资。

至于为什么会起名叫树莓派(Raspberry Pi),这是因为一些计算机公司就爱用水果当名称,比如苹果(Apple)、黑莓(Blackberry)之类的,还有两个老牌计算机硬件公司叫橘子(Orange)和杏(Apricot),因此创始团队决定沿用这种水果思路。Pi 则代表的是数学中的常数 π,同时也是树莓派官方推荐的编程语言之一 Python 的缩写。

当年风靡英美的计算机公司起名「癖好」|图源:树莓派社区

2009 年,树莓派基金会成立了,目的仍然是制造出价格便宜的单板计算机,让学生们对计算机编程产生兴趣,也因此该组织性质上属于慈善机构。

随着摩尔定律的推演,智能手机的普及,亦是在实验室里研发了几年后,到 2012 年,树莓派终于发布了第一个公开发行版 Raspberry Pi 1 Model B,配备了 700 Mhz 单核处理器、256 MB 内存、两个 USB 端口、HDMI、全尺寸 SD 卡、以太网口,大小仅有 8.56 cm * 5.65 cm,也就手掌心那么大,售价 35 美元(约人民币 250 元)

2012 年 2 月 29 日,树莓派 1 代开放预购,第一天订购量就达到 10 万 +,两家销售网店直接被过载流量整崩了,公司备货的产品直接售罄。

据当时的报道,有超过 200 万台的购买意向。甚至因为订单量过大和运输的原因,树莓派把制造工厂从中国转移回了英国。直到 4 月中旬,才有第一个买家收到树莓派。

同年,树莓派直接迭代出性能更好,还加上了摄像头模组的新款 Model B,和价格更低廉,只要 25 美元(约 180 元)的 Model A。

在树莓派 1 代推出之前,市场上鲜有在这一价位成熟的高性能单板计算机,而树莓派不仅提供硬件,配套软件和服务也很成熟。树莓派基金会基于 Linux,专门为树莓派硬件优化的开源操作系统 Raspberry Pi OS,提供了完整的桌面,预装了编程工具和办公套件,也有文件管理、网页浏览器等功能。

树莓派官方也支持用户在树莓派上刷第三方小众操作系统,从专门用于发掘加密货币的 Minepeon 到为了儿童用户制作的 Kano OS,光复古游戏相关的系统就有六七个。低廉的硬件成本和高度自定义的软件结合,让树莓派既能做工业流水线中的控制台,也能进高中生卧室当掌机玩具。

软硬兼施下,树莓派一经推出,迅速吸引了全球范围内的开发者和极客,以及对计算机领域感兴趣的学生,在官方引导下,树莓派爱好者们形成了一个庞大的支持社区,其中有大量的在线资源、教程和项目共享。社区内的非官方志愿者甚至创建了一本树莓派杂志《The MagPi》,而后被官方收编并更新至今,全世界各地的树莓派爱好者们也会组织线下聚会,这类聚会被称之为「树莓酱」(Raspberry Jam)。

图源:Raspberry Pi

树莓派的爆火源于一种反向思维,毕竟当时的大众市场对计算机的认知是「全能且昂贵」,树莓派以纯粹又廉价的姿态问世,用户只需简单设置,即可开始编程和开发项目,对于很多人来说,这是他们第一次接触到如此便宜且功能强大的计算设备。

每周不到一小时,还需要穿鞋套才能入内的微机课,和书包里随取随放专属于你的迷你电脑,哪个更能吸引对计算机感兴趣的学生不言而喻。

而小巧的体积和高度的系统开放度,又给了它千人千面的玩法拓展,而源自于早期互联网时期的极客共享精神,也让树莓派的社区如火如荼地发展。树莓派从方方面面,拉低了计算机编程的门槛。

正如树莓派 CEO 在招股文件中所述「我们在 2012 年发布第一款产品时,我们的目标是提供一台足够便宜的计算机,让年轻人能够拥有并把玩,给他们接触计算机的机会并产生兴趣。但从一开始,我们就看到树莓派在市场里的广泛需求,这不仅局限在教育领域。」

树莓派不仅做到了,甚至可能超乎了创始团队的设想。

02、万物皆可树莓派

小小的树莓派能做什么?极其小巧但性能不错的硬件,配上非常丰富的各类接口,让树莓派得以成为许多硬件产品里「中枢大脑」的存在。系统开放度,又给了这个大脑无限的可能性。

树莓派 5|图片来源:Yahboom

首先,单单一张树莓派就可以实现很多功能,树莓派自带的 Raspbian OS 内置了 Chromium 浏览器,树莓派上可以轻松地运行各类有 Web 端的软件,当然也可以直接给树莓派刷入 Android 系统,在上面跑 Android App。

Raspbian 系统内还自带许多真正而非娱乐性质的编程教育软件,以及多种计算机语言的初级开发软件。用低成本吸引对编程感兴趣的学生入门,树莓派这一初心早已实现。

哪怕是专业开发者,树莓派上的 Python 硬件开发库非常完善,Java Script 支持度也不错,配个键盘显示器,程序员就可以直接拿树莓派当电脑编程了。

树莓派本身就可以做成服务器,在上面运行私有云盘,接块硬盘就变成了 NAS。树莓派自带的 HDMI 显示输出口,让它接上电视就能变成电视盒子,接个耳机就能变音频通信系统,接个相机模块就能变摄像头。

家庭媒体中心、路由器、代码托管 / 文件 / BT 下载 / Git 私有服务器…… 都是一张树莓派就能搞定的。

Petoi Nybble 一个基于树莓派的 AI 木猫|图片来源:Nybble

而物联网领域,树莓派自带的 40 Pin 引脚,让它有了通用输入输出的能力,可以连接传感器、LED、按钮、通信接口等等设备,让树莓派的玩法直接扩展到「万物皆可基于树莓派而变智能」,就像乐高积木一样的无限叠加。

给树莓派装上传感器、马达、轮胎就能变成一个智能小车,接上扬声器和麦克风,连上各大厂开放的 API,就变成了智能语音音响。

就比如之前拍下影像让 ChatGPT 写诗的 DIY 硬件诗歌相机,其中的核心部件就是树莓派和其相机组件。而在树莓派社区里,像这类有创意的 DIY 项目也层出不穷。

游戏机、掌上电脑、AR 眼镜、机器人尚在想象范围内,更会玩的极客们会用树莓派改装自家微波炉和风扇,造出了支持微信远程喂鱼的树莓派智能浴缸,还有自动宠物喂食机、行星观测器…… 这些树莓派爱好者们会把非常详细的 DIY 步骤发在社区里,从材料怎么制作到具体程序的代码,同时会和感兴趣的同好持续优化和改进。

社区里的同好们手把手级教程|图片来源:树莓派实验室

在这些项目里,不乏有许多具有社会性意义的项目,比如用树莓派打造低成本的廉价盲文显示器,就是两个印度的计算机系大学生,借助树莓派和 Python 编写的程序,靠 150 美元的成本价,做出了 4000 美元价位的盲文显示器平替。

亦有在社区里走红,从 DIY 走入到众筹,最终成功商业化的项目,就像诗歌相机起初只是装在纸壳子里的实验品,如今两位开发者已经把它推进到了 4.0 版本,正在准备量产。

诗歌相机测试版和开模版|图源:Poetry Camera

更专业的极客们还会组成团队,去基于树莓派开发更有难度的硬件,比如斯坦福机器人俱乐部里开发出的四足机器人、无人机。萨里卫星科技公司把树莓派装进人造卫星,欧洲空间局的宇航员提姆・皮克也曾带了两块树莓派上国际空间站,用来给地球传输图片和信息。

哪怕已经问世 12 年之久,现在打开 Raspberry Pi 的社区网站,在日更的新闻界面里,每天官方都在更新令人意想不到的树莓派玩法:鸟类爱好者拿它做观鸟喂鸟器;天文爱好者给树莓派接上长焦镜头来捕捉日食;手语专家制作了手语翻译眼镜…… 总计近三千条新闻,看下来颇有「树莓派是个框,什么都能往里装。」即视感。

03、理想照进现实

树莓派问世后的大获成功,让它从一个剑桥计算机实验室成立的基金会开始,转变成为了双重身份:2013 年,树莓派基金会分成了两部分:一个是专注慈善和教育的树莓派基金会,另一个则是负责开发和销售树莓派的树莓派公司,后者就是本次上市的主角。

一方站在商业前线维持公司运转和产品推广,一方站在硬件背后,保持理想、维系社区、精进技术。

到 2014 年,树莓派基金会宣布,树莓派 1 代发布后,两年时间内销售大约 380 万台。

2015 年,在推出树莓派 2 代后,树莓派累计销售量到 500 万台,成为最畅销的英国电脑,也是英国卖的最快的个人计算机。

而后树莓派以很快地速度更新迭代并完善着产品线,以应对更多人群的不同需求。比如树莓派的 Zero 系列,就主打更廉价、更小巧。树莓派 Zero 仅售 5 美元(约 36 元),尺寸是初代树莓派 Model A 的一半,约两根手指大小,性能则是 Model A 的两倍,增加了 Wi-Fi 和蓝牙模块的 Zero W 也仅售 10 美元。此外还有把树莓派内嵌入键盘的 Raspberry 400 和定价 4 美元,仅有大拇指大小的 Raspberry Pico。

树莓派创始人 Eben Upton 介绍 Raspberry Pi Zero|图片来源:树莓派

每一代树莓派也会根据配置划分出不同的价位,但起始价格始终是 35 美元(约 250 元),直到去年推出的 Raspberry Pi 5,4GB 起售,定价 60 美元。

在小体积、低价格、高性能的前提下,树莓派丰富的产品线转换成了实际的销量。根据树莓派公司递交的上市文件显示,2012 年以来,树莓派总计售出 6000 万片,2023 年一年就销售了 740 万片。

而且同刻板印象不同,在树莓派的具体应用上,工业与嵌入式的使用方式已经远远超越极客和计算机教育领域,前者占据销售额 72%,后者仅有 28%。但树莓派公司则在文件中表示,这种现象是因为树莓派用户中有大量的工程人员,他们把树莓派引入了工作流程中,甚至影响到了公司规模的采购。

农业、艺术、自动化、汽车、教育、工业控制、物联网、机器人技术、消费者级数码产品…… 这些行业里都有着基于树莓派的产品应用其中,在树莓派上,有着从零开始学编程到成立一个科技公司的潜力。

这或许也正是树莓派创始团队想看到的,十几年前的科普编程教育的初心,在十几年后发生回响,那些在家里等候树莓派包裹的高中生,已经成长为各行各业的中流砥柱,更新迭代的树莓派,也从他们书包里的玩具转变为办公桌上的工具。

在树莓派这一块巴掌大的单板上,我们看到了计算机最纯粹的存在,最无限的可能。

本文来自微信公众号:极客公园 (ID:geekpark),作者:Moonshot

