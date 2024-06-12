企业微信宣布严打“外挂”行为，涉及账号多开、无限群发消息、自动模拟用户手动操作等等

IT之家 6 月 12 日消息，企业微信刚刚发布公告，宣布将持续严厉打击“外挂”行为。

企业微信致力于和生态合作伙伴一起，帮助企业在内外部协作场景提升效率。保护用户体验和数据安全，保障第三方生态健康、良性发展，是企业微信的“生命线”，为此，我们也制定了一系列规范和协议。 近期，我们发现部分技术开发者，未经企业微信授权和许可实施“外挂”行为，实现包括但不限于：账号多开、规避企业微信对消息群发次数的限制，以及通过机器人流程自动化模拟用户手动操作等功能。此类“外挂”服务，给官方软件、用户数据带来巨大安全隐患，也极大损害企业微信生态的良性发展。 企业微信持续严厉打击“外挂”行为，对于开发“外挂”软件、提供“外挂”服务的个人及公司，我们将采取包括诉讼在内的一切手段，维护合法权益。我们也呼吁广大用户拒绝“外挂”，以免给账号安全、企业数据安全等带来隐患。 企业微信团队 2024 年 6 月 12 日

根据IT之家此前报道，微信 3 月 26 日发布“针对在微信使用外挂行为的打击公告”。

公告称，用户在使用微信软件的过程中不得进行影响用户体验、侵犯腾讯知识产权、危及平台安全、损害他人权益的行为。根据《微信个人账号使用规范》规定，微信明确禁止使用各类外挂。但近期发现，有部分用户存在多次违规使用外挂软件，或在朋友圈发布外挂售卖信息的行为。对此，微信安全团队进行了专项清理，并将持续加大清理力度。

微信称，上述行为一经发现确认，将依据国家相关法律法规及《腾讯微信软件许可及服务协议》《微信个人账号使用规范》 ，根据违规严重程度进行阶梯式处理；对于多次违规者，将加重处罚。

常见的微信外挂类型：

一类是以各种噱头诱导用户直接下载使用的：

● 一键转发朋友圈：可以批量转发朋友圈图文以及好友发送过来的短视频；

● Android 模拟器：在电脑上模拟手机端登录微信，实现和微信手机端一样的操作；

● 红包外挂：当微信收到红包消息之后，自动完成微信抢红包的操作；

● 皮肤微信：可以更换微信 logo 图标，自定义微信主题；

● 微信多开：在一台设备上使用多个微信号。

另一类是利用群控技术开发的外挂，通常被包装成“微营销”神器：

● 微信群控：通过虚拟定位、批量打招呼等方式，实现批量添加好友，自动化批量发朋友圈，一键点赞，一键评论等功能；

● 微信机器人：微信群营销，实现定时群发，自动回复，自动聊天等控制功能。

微信称，外挂软件不仅破坏了微信平台的生态平衡和正常运营，还为恶意营销行为提供了便利条件，对正常用户造成骚扰，而且使用外挂软件存在多种风险：

● 有隐私风险：外挂软件存在收集泄露用户隐私信息、盗取用户账号密码等风险；

● 威胁财产安全：很多外挂软件还会植入木马病毒，使用外挂可能被坏人利用，威胁资金安全；

● 被利用骚扰别人：可能在不知情情况下，被利用来骚扰别人，影响好友关系；

● 助长坏人犯罪：容易被违法犯罪分子利用，用以发布不良信息、实施欺诈，助长违法犯罪的发生；

● 影响使用微信的稳定性：外挂软件可能缺乏稳定性，容易造成微信运行崩溃，进而引起聊天内容或其他重要数据丢失等风险。

微信呼吁用户：

● 请从官方渠道下载微信客户端，不要使用具有多开、自动抢红包、一键群发等功能的“李鬼”微信，也不要使用其他破坏微信软件或具有外挂功能的插件及软件；

● 请用户珍惜自己的微信账号，在使用过程中不违反现行法律法规及平台使用规范，不使用任何形式的外挂软件，对于存在使用外挂情节的账号，我们会根据违规程度进行相应梯度处理；

● 如果你目前正在使用外挂，请马上卸载；

● 如果发现有人在微信中使用外挂软件、发布在微信上使用的外挂软件的售卖信息，欢迎通过微信客户端进行投诉，我们将及时进行核实并处理。

最后，微信也提醒相关软件开发及经营者：请勿开发破坏微信软件和系统的恶意程序 ，在合法的范围内提供相关服务。

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