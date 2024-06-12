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华为余承东盛赞：AITO 问界新 M7 Ultra 上市首周交付 4349 辆新车创纪录

2024/6/12 18:25:08 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 6 月 12 日消息，问界新 M7 Ultra 于 5 月 31 日晚发布，提供四款配置，官方指导价 28.98-32.98 万元，上市首日大定突破 12000 台，目标 6 月交付 2 万台

AITO 汽车现宣布，问界新 M7 Ultra 上市第一周交付量突破 4349 辆，创下中国新势力车型交付记录。

在上个月的发布会上，华为车 BU 董事长余承东表示：为了做到上市就交付，AITO 已经预生产了 1 万辆新车，并表示将在第一周交付超 4000 辆。

问界新 M7 Ultra 全新升级舒云座椅，采用 Nappa 真皮材质，支持全新双人沙滩椅模式、大平层模式等，配备“全新星环散射体”。此外，该车还全新升级 CDC 连续可变阻尼减振器，加强车身和电池安全，升级旗舰级 192 线激光雷达，支持 HUAWEI ADS 2.0，后续可升级 HUAWEI ADS 3.0。

问界新 M7 Ultra 车型官方指导价 28.98 万元起，新车共有四个可选版本，IT之家整理如下：

  • 问界新 M7 UItra 后驱智驾版大五座 28.98 万元

  • 问界新 M7 UItra 后驱智驾版享六座 30.98 万元

  • 问界新 M7 UItra 四驱智驾版大五座 30.98 万元

  • 问界新 M7 UItra 四驱智驾版享六座 32.98 万元

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关键词：AITO问界M7华为

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