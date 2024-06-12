华为余承东盛赞：AITO 问界新 M7 Ultra 上市首周交付 4349 辆新车创纪录

IT之家 6 月 12 日消息，问界新 M7 Ultra 于 5 月 31 日晚发布，提供四款配置，官方指导价 28.98-32.98 万元，上市首日大定突破 12000 台，目标 6 月交付 2 万台。

AITO 汽车现宣布，问界新 M7 Ultra 上市第一周交付量突破 4349 辆，创下中国新势力车型交付记录。

在上个月的发布会上，华为车 BU 董事长余承东表示：为了做到上市就交付，AITO 已经预生产了 1 万辆新车，并表示将在第一周交付超 4000 辆。

问界新 M7 Ultra 全新升级舒云座椅，采用 Nappa 真皮材质，支持全新双人沙滩椅模式、大平层模式等，配备“全新星环散射体”。此外，该车还全新升级 CDC 连续可变阻尼减振器，加强车身和电池安全，升级旗舰级 192 线激光雷达，支持 HUAWEI ADS 2.0，后续可升级 HUAWEI ADS 3.0。

问界新 M7 Ultra 车型官方指导价 28.98 万元起，新车共有四个可选版本，IT之家整理如下：

问界新 M7 UItra 后驱智驾版大五座 28.98 万元

问界新 M7 UItra 后驱智驾版享六座 30.98 万元

问界新 M7 UItra 四驱智驾版大五座 30.98 万元

问界新 M7 UItra 四驱智驾版享六座 32.98 万元

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