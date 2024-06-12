育碧《星球大战：亡命之徒》创意总监：流程约 30 小时、试玩仅展示了游戏的一小部分

IT之家 6 月 12 日消息，育碧新作《星球大战：亡命之徒》创意总监 Julian Gerighty 在 2024 育碧前瞻会结束后接受了外媒 VGC 的采访，解答了关于游戏的一些疑问。

2024 育碧前瞻会结束后开放了游戏 demo 的媒体试玩，部分媒体认为玩法有些过时、过于接近索尼顽皮狗的《神秘海域》系列。

Julian Gerighty 很欢迎媒体将本作与顽皮狗的动作冒险游戏比较：

对我来说《神秘海域》系列并不是我们的参考对象。但如果要选择一个对比对象的话，他最好是行业里做得最好的。顽皮狗和他们的作品是很棒的，我愿意接受（这样的评价），但它确实不是我们的原点。

创意总监解释称试玩 demo 仅仅展示了游戏玩法的一小部分，将在后续展示游戏的开放世界体验。

我们必须选择 20 分钟、小巧玲珑、种类繁多、有代表性的系统，但并不包括开放世界体验，因为我们将在工作室参观和预览活动中展示这些内容。

针对一些负面的评价，Julian Gerighty 称试玩仅仅是开胃菜，并对游戏质量充满信心。

所以我们会花更多的时间在这些方面，所以这只是一道开胃菜（amuse bouche），是前菜而不是游戏的主菜。我认为我们有一个整体非常引人注目（compelling）的游戏，这里只是其中的一部分。

关于游戏长度方面，Gerighty 表示：

游戏开发早期，我们就决定游戏主要流程将会是 25、30 个小时，对于全成就爱好者（completionists）来说可能需要 50、60 个小时。这对于有家庭和工作的人来说是不短的一段时间。 这并不是《刺客信条》史诗版的 200 小时游戏体验，所以能让我们更加专注于细节，对于一个较小的团队而言也更容易管理。

游戏创意总监称 Massive 在《全境封锁》《全境封锁 2》和《星球大战：亡命之徒》中 95% 的愿景最后都得到了尊重。

IT之家注：《星球大战：亡命之徒》将于 8 月 30 日正式发售，国区标准版售 298 元，黄金版售 448 元，终极版售 548 元。

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