《刺客信条：幻景》手游上架 App Store，苹果 iPhone / iPad 玩家可化身巴辛姆追寻正义

IT之家 6 月 6 日消息，《刺客信条：幻景》游戏今天上架苹果 App Store，适用于苹果 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 两款机型，以及配备 M1 及更高规格芯片的 iPad Air 和 iPad Pro 产品。

《刺客信条：幻景》手游可以免费游戏 90 分钟，后续玩家需要购买（49.99 美元）解锁完整版，不过在 6 月 20 日之前，该游戏将打五折，因此用户只需支付 24.99 美元（IT之家备注：当前约 181 元人民币）即可解锁游戏。

《刺客信条：幻景》手游针对苹果 iPhone、iPad 进行了特别优化，可以为玩家带来和游戏主机相同的体验。

《刺客信条：幻景》是由育碧波尔多开发、育碧发行的潜行动作角色扮演游戏，为《刺客信条系列》的第十三部主系列作品。

游戏于 2023 年在 Microsoft Windows、Xbox One、Xbox Series X / S、PlayStation 4、PlayStation 5 和 Amazon Luna 上发售。

官方介绍如下：

在《刺客信条：幻景》中化身诡智多端，却受到噩梦般幻景纠缠的街头窃贼 —— 巴辛姆，在九世纪巴格达的街道间穿梭，追寻正义与真相。

加入古老的神秘组织并逐渐理解自己的全新信条 ——— 它将以远超想象的方式改变巴辛姆的命运。

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