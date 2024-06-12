飞利浦海外推出 34M2C6500 34 英寸 QD-OLED 曲面显示器，售价 699.99 英镑

IT之家 6 月 12 日消息，飞利浦今日于海外推出 Evnia 34M2C6500 显示器，搭载一块 34 英寸曲面 QD-OLED 屏幕，售价 699.99 英镑（IT之家备注：当前约 6476 元人民币）。

据介绍，Evnia 34M2C6500 显示器采用一块曲率为 1800R 的 34 英寸 QD-OLED 面板，拥有 WQHD（3440 x 1440）的分辨率与 175 Hz 刷新率，标称 0.03ms GtG 灰阶响应时间，通过 VESA ClearMR 9000 认证。

这块屏幕覆盖 99.3% DCI-P3 色域与 97.8% Adobe RGB 色域，对比度达 1,000,000:1，支持 10bit 色深。

亮度方面，34M2C6500 SDR 全屏亮度 250 尼特、10% APL 亮度 450 尼特、3% APL 亮度达 1000 尼特，通过 VESA DisplayHDR True Black 400 认证。

IT之家注意到，这款显示器还搭载 Ambiglow 灯效、SmartImage 游戏模式、MultiView 显示等功能，原装支架支持高度调节。

连接性方面，飞利浦 Evnia 34M2C6500 提供两个 HDMI 2.0（仅支持 WQHD 100Hz）与一个 DisplayPort 1.4 接口，提供 USB 3.2 Gen 1 Hub 功能，遗憾的是并没有搭载 Type-C 接口。

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