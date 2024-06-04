34 英寸 240Hz QD-OLED 曲面屏，海盗船推出 XENEON 34WQHD240-C 游戏显示器

IT之家 6 月 4 日消息，海盗船于 Computex 2024 台北国际电脑展推出了新款 XENEON 34WQHD240-C 游戏显示器，搭载一块 34 英寸 WQHD 240Hz QD-OLED 曲面屏。

海盗船 XENEON 34WQHD240-C 游戏显示器拥有 WQHD（3440 x 1440）分辨率、240Hz 刷新率与 0.3ms 的 GtG 灰阶响应时间。

这款 QD-OLED 面板拥有 1800R 曲率，覆盖 99% DCI-P3 色域，对比度达 1500000:1，其 3% APL 峰值亮度最高达 1000 尼特，通过 DisplayHDR True Black 400 认证。

新款 34 英寸 XENEON 显示器提供两个 HDMI 2.1、一个 DisplayPort 1.4 与一个 USB Type-C DP 接口，支持 65W 反向供电。

此外，该款显示器还内置 USB Hub 功能，可提供四个 USB Type-A 3.1 接口，支持 KVM。

IT之家注意到，海盗船承诺为 XENEON 34WQHD240-C 显示器提供 3 年零烧屏与零坏点保修。

2024 台北国际电脑展专题

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