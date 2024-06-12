领克首款纯电轿车 Z10 发布：充电 15 分钟续航 573km、吉利 SEA 浩瀚架构

IT之家 6 月 12 日消息，领克汽车官方在瑞典首都斯德哥尔摩举办了领克纯电全球首秀暨设计品鉴活动，旗下首款纯电车型领克 Z10 正式发布。

据介绍，领克 Z10 是领克品牌的旗舰级轿车，定位中大型车，车长超 5 米，轴距超 3 米，基于吉利 SEA 浩瀚架构打造而来，与极氪品牌爆款车型极氪 001 同平台，IT之家附该车详情内容如下：

外观方面

领克 Z10 延续了领克品牌家族式的设计风格，尺寸为 5028 × 1966 × 1468 mm，轴距 3005 mm，整车采用溜背设计风格，侧面配备隐藏式门把手，采用“破晓之光”LED 日行灯和贯穿式的大灯组，车尾也是贯穿式尾灯。

该车提供流体灰、晨曦蓝和朝霞红三种配色可选，内饰有破晓和清晨两种风格。

配置方面

领克 Z10 采用 800V 平台、SEA 浩瀚架构，使用金砖电池和碳化硅电机，配备双腔空气悬挂和激光雷达，该车前后座椅均配备通风加热和按摩。

动力方面

领克 Z10 续航超过 800km，充电 15 分钟可补充 573km 续航能力，零百加速时间为 3.5 秒。

智能座舱方面

领克 Z10 配备 AMD S2000 芯片，官方称该芯片算力是高通骁龙 8295 的 1.8 倍。同时，领克 Z10 汽车装配有 AR-HUD 抬头显示、电子仪表盘、15.4 英寸中控屏，支持 Flyme Auto。

智能驾驶方面

领克 Z10 支持高阶智驾方案，搭载激光雷达和英伟达 Orin-X 芯片，支持高速 NOA 和城市无图 NOA。

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