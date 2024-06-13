可调节降噪强度，苹果 iOS 18 增加对 AirPods Pro 2 自适应音频的更多控制

IT之家 6 月 13 日消息，苹果 iOS 18 系统将为 AirPods Pro 2 用户带来一项实用功能 —— 更精细的“自适应音频”控制。AirPods Pro 2 的“自适应音频”功能包含自适应降噪、个性化音量和对话增强等特性，可以根据周围环境自动调节声音和降噪效果。

以往，“自适应音频”功能只能开关，无法进行调节。而得益于 iOS 18 的更新，用户将能通过“自定义自适应音频”菜单进行设置，允许用户根据需要调节降噪强度。

当更新至最新测试版固件的 AirPods Pro 2 连接到运行 iOS 18 的 iPhone 时，用户在设置中的 AirPods 部分将看到新增的“自适应音频”选项。点击进入后，用户可以通过滑动条来调节“自适应音频”功能，来设置降噪模式为“更少噪音”或“更多噪音”。

IT之家注意到，这项功能主要针对“自适应降噪”功能，该功能可根据环境噪音的动态变化混合环境音和主动降噪效果。通过允许用户调节降噪强度，可以更好地适应不同的使用场景，例如在嘈杂的通勤路上需要更强的降噪，而在安静的图书馆环境下则可以适当降低降噪强度。

“自适应音频”的调节还将影响“个性化音量”功能，这项功能会根据用户的个人音量偏好和周围环境噪音来调节 AirPods Pro 2 的音量。

这些功能将在今年秋季 iOS 18 正式发布后提供给所有 AirPods Pro 2 用户。此外，iPadOS 18 和 macOS Sequoia 系统也将支持 AirPods Pro 2 这项新的降噪控制功能。

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