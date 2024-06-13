苹果 CEO 库克：Apple Intelligence 可能会让我们少刷手机，妙控鼠标设计很关键

IT之家 6 月 13 日消息，在 WWDC24 主题演讲结束后，苹果 CEO 蒂姆・库克（Tim Cook）接受了 Youtube 博主 iJustine、SuperSaf 和 MKBHD 的采访，讨论了 iOS 18 和 Apple Intelligence 等话题。库克还谈到了苹果与 OpenAI 的合作，以及他对苹果一些标志性产品发布的看法（甚至包括妙控鼠标）。

IT之家注意到，谈到将 ChatGPT 集成到 iOS 18 与 OpenAI 的合作时，库克表示：“对于需要用到世界知识储备的任务，也就是超出个人经验范围的任务，你可能更愿意使用市面上的一些大型语言模型。我们选择 OpenAI 和 ChatGPT 是因为我们认为它们是最好的，不过每次使用时都需要获得用户同意。”

当被问到 Apple Intelligence 的不断发展是否会让人们减少使用 iPhone 时，库克认为这是一个很大的可能性：“我认为这是一个可能性，而且可能性很大。我们从来就没有想过让人们把时间都花在设备上。我们的商业模式并不是依赖用户的使用时长来成功的。我们希望赋予用户能力，让他们能够完成以前无法完成的事情。随着 Apple Intelligence 变得越来越智能，许多以前需要花费大量时间的事情现在都可以更快地完成。我认为这是一个巨大的机遇。”

MKBHD 还询问了库克作为苹果 CEO 的 legacy（历史影响）会是什么。库克回答道：“我从来不会去想这些。我认为 legacy 是别人看待你时定义的，而不是你自己定义的。我通常总是向前看，而不是去看后视镜。这也是苹果的一贯特点，我们总是着眼于未来，你在这里看不到博物馆。我个人也是这样想的。在某个时候，肯定会有另一位 CEO 接任，我毕生的目标就是帮助他们取得成功。”

最后，采访还谈到了妙控鼠标。库克表示：“人们不像谈论 MacBook Air、iPad 或者其他产品那样经常谈论妙控鼠标，但是做好人体工程学设计是关键。”

苹果 WWDC24 开发者大会主题演讲专题

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