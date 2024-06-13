识别音乐更便捷，苹果 watchOS 11 集成 Shazam 小组件

IT之家 6 月 13 日消息，即将于秋季正式推出的 watchOS 11 系统更新将带来诸多新功能，其中一项便是内置的 Shazam 音乐识别组件。虽然目前 Apple Watch 用户可以通过 App Store 下载 Shazam 应用或是使用 Siri 语音助手进行音乐识别，但并不支持便捷的“智能堆栈”（Smart Stack）功能。

watchOS 11 的更新将改变这一点，用户只需旋转数码表冠即可通过智能堆栈轻松调出 Shazam 组件，省去了下载第三方应用或使用语音助手的步骤。

得益于本次更新，智能堆栈功能将变得更加智能，它可以根据时间、位置等因素自动显示相关的信息组件。同时还将支持实时活动 (Live Activities) 功能，方便用户直接在手腕上查看体育赛事进程或即将到来的叫车服务信息。

IT之家注意到，除了 Shazam 以外，此次更新还为智能堆栈加入了恶劣天气预警、翻译、训练负荷（watchOS 11 全新锻炼功能）、照片以及距离等实用组件。watchOS 11 目前仅限开发者进行测试，预计将于今年秋季面向所有用户推送。

苹果 WWDC24 开发者大会主题演讲专题

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。